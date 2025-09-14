Les Lynx débutent les playoffs en corrigeant les Valkyries : +29 !

Les Valkyries ont peut-être réussi une première saison régulière exceptionnelle, mais les playoffs, c'est une autre paire de manches ! Sur le parquet de Minnesota, meilleure formation de l'année et finalise des derniers playoffs, Golden State a ainsi connu un apprentissage à la rude, corrigé 101-72 par des Lynx qui auront joué à fond jusqu'au bout.

Derrière Napheesa Collier, on a retrouvé les « role players » habituelles, entre les 18 points de Natiesha Hiedeman, les 17 de Kayla McBride et l'impact du trio Shepard-Smith-Williams.

La marche était trop élevée pour Golden State de Janelle Salaün (13 points). Possiblement gênée à la cheville, Iliana Rupert n'a pas pu évoluer à 100%, et son apport a manqué des deux côtés du parquet (16 minutes, 0 point).

Une machine parfaitement huilée

Les Valkyries ont pourtant crânement joué leur chance en prenant le meilleur en premier quart-temps. Veronica Burton a donné le ton en inscrivant deux paniers à 3-points coup sur coup pour lancer la machine. Aux côtés de Temi Fagbenle, Janelle Salaün a apporté sa pierre à l'édifice en passant un lay-up et deux gros paniers derrière l'arc pour boucler le premier acte à 28-21 pour Golden State !

La suite a été moins glorieuse pour les protégées de Natalie Nakase. Natisha Hiedeman puis Kayla McBride ont sorti deux gros paniers pour remettre Minnesota sur la bonne voie. C'est ensuite un 13-2 alimenté par Alanna Smith qui a permis aux Lynx de reprendre la tête (38-33). Napheesa Collier a repris du poil de la bête avant la pause, tandis que le 3-points de Kayla McBride a placé la meilleure formation de la saison à +7 à la pause (47-40).

Les Lynx ont rapidement su se détacher après le repos, avec notamment un 10-0 aligné d'entrée par le trio Smith-Williams-Collier (57-42). Bien plus incisive, Napheesa Collier a continué d'alimenter le scoring, tandis que Courtney Williams puis DiJonai Carrington par deux fois ont trouvé la mire de loin pour porter la marque à 79-58 à 10 minutes de la fin. Natisha Hiedeman a maintenu la pression en début de quatrième quart-temps avec deux paniers pour assurer aux Lynx une fin de match sans pression pour une victoire sans appel : 101-72 !

Frustrant pour Golden State qui a mesuré l'écart qui séparait les deux équipes, et qui va devoir sortir le grand jeu dans le Game 2 à domicile mercredi pour prolonger le plaisir.