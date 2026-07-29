Le Liberty prend sa revanche sur les Sparks

Petit à petit, New York remonte la pente. Longtemps entre deux eaux depuis le début de la saison, puis battu à six reprises en sept matchs, le Liberty vient d’enchaîner une troisième victoire consécutive, au terme d’un nouveau « money-time » serré.

Un exercice qui avait justement coûté cher à la formation de Chris DeMarco lors de sa précédente confrontation avec Los Angeles, un mois plus tôt à New York. Les Sparks avaient alors remonté leur retard avant de s’imposer sur un tir à 3-points de Nneka Ogwumike au buzzer.

Pour leur déplacement en Californie, toujours sans Marine Johannès, blessée, les New-Yorkaises ont cette fois mieux maîtrisé les dernières possessions. Avec une nouvelle contribution importante de Marine Fauthoux pour épauler Sabrina Ionescu et Breanna Stewart face à Rae Burrell (24 points), Nneka Ogwumike (21 points) et leurs coéquipières.

Los Angeles prend feu derrière l’arc

Après une entame délicate, New York a progressivement pris le dessus en s’appuyant sur une Sabrina Ionescu très adroite et une Han Xu intenable. L’intérieure chinoise avait déjà inscrit 11 points dans le premier quart-temps, tandis que Sabrina Ionescu en comptait 14 après dix minutes, permettant au Liberty de virer en tête (30-36).

Les tirs primés d’Erica Wheeler et Rae Burrell, à deux reprises, ainsi que le travail du trio Dearica Hamby – Nneka Ogwumike – Cameron Brink à l’intérieur ont ensuite permis aux Sparks de reprendre neuf longueurs d’avance (52-43).

Jonquel Jones a alors sonné la révolte new-yorkaise. L’intérieure a servi Rebekah Gardner derrière l’arc avant d’inscrire cinq points consécutifs pour ramener son équipe à trois longueurs à la pause (56-53).

Los Angeles a conservé le contrôle au retour des vestiaires. Erica Wheeler et Nneka Ogwumike ont poursuivi leur travail, tandis que Chance Gray puis Rae Burrell ont fait feu à 3-points pour redonner sept unités d’avance aux Sparks (81-74).

Mais l’état de grâce californien n’a pas duré. New York a terminé le troisième quart-temps par un 11-3, conclu par un « hook » de Breanna Stewart, pour passer devant à l’entrée des dix dernières minutes (84-85).

Marine Fauthoux frappe au meilleur moment

Comme à Dallas la semaine dernière, Marine Fauthoux a fait basculer la rencontre dans le dernier quart-temps. La Française a inscrit deux tirs à 3-points consécutifs pour donner de l’air au Liberty.

Breanna Stewart a enchaîné avec deux lay-ups de la main gauche. Après une pénétration de Marine Fauthoux face à Nneka Ogwumike, « Stewie » a encore sanctionné les Sparks derrière l’arc pour placer New York à +11 (94-105).

Los Angeles a pourtant cru pouvoir reproduire le scénario de la précédente confrontation lorsque Nneka Ogwumike a ramené son équipe à quatre longueurs (101-105).

Le Liberty n’a toutefois pas tremblé. Rebecca Allen a inscrit un précieux tir à 3-points, avant que Marine Fauthoux puis Rebekah Gardner ne sécurisent la victoire sur la ligne des lancers francs (109-113).

New York va désormais enchaîner avec un test de choix sur le parquet de Las Vegas. Dans le dur, les Sparks tenteront pour leur part de mettre fin à une série de six défaites dimanche à Portland.