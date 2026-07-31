Dylan Harper n’est pas obsédé par une place de titulaire

Auteur d’une première saison particulièrement convaincante, Dylan Harper a rapidement trouvé sa place dans la rotation des Spurs. Sans bénéficier de la même exposition que Cooper Flagg et Kon Knueppel, le deuxième choix de la Draft 2025 s’est tout de même rapidement imposé en NBA, participant aux Finals dès sa première année.

Ses performances en playoffs, et particulièrement lors de la dernière série, ont même relancé les discussions autour de son statut. Faut-il désormais installer Dylan Harper dans le cinq majeur de San Antonio, malgré la présence de Stephon Castle et surtout de De’Aaron Fox, dont les difficultés ont alimenté les interrogations ?

Interrogé à ce sujet lors d’un entretien accordé à RG.org, le meneur gaucher assure pourtant qu’il ne fait pas une fixation sur une éventuelle place de titulaire.

« Non, car au final, je suis en NBA. Il n’y a qu’environ 450 joueurs dans toute la ligue et j’ai la chance de pouvoir entrer sur le terrain et affronter les meilleurs », relativise-t-il. « Je ne pense donc pas que ce genre de choses puisse m’affecter ou changer la manière dont j’aborde chaque nouvelle journée. »

Apprendre de ses erreurs

À l’image de plusieurs de ses coéquipiers, à commencer par Victor Wembanyama, Dylan Harper préfère insister sur le collectif et sur le travail qu’il lui reste à accomplir.

Un état d’esprit qui lui a permis de s’épanouir rapidement au Texas, malgré un rôle de remplaçant.

« Le plus important, c’est vraiment de progresser au quotidien, d’apprendre auprès des gens qui m’entourent, de tirer les leçons de mes propres expériences et d’essayer de ne pas répéter constamment les mêmes erreurs », explique-t-il. « En ce qui me concerne, ce n’est pas une question d’objectifs individuels. Nous partageons tous le même objectif, celui que nous pensions pouvoir atteindre dès cette année. C’est vraiment la seule chose qui compte et que tout le monde a en tête. »

Dylan Harper et les Spurs devront justement s’appuyer sur leur échec cruel lors des dernières Finals pour franchir un nouveau cap. Après avoir touché le titre du doigt, le jeune meneur estime que San Antonio doit notamment progresser dans la gestion des moments décisifs.

« L’aspect numéro un, c’est sans doute la gestion des fins de match et le fait de savoir exactement ce que nous devons exécuter à des moments précis », retient-il de cette première saison. « Le plus important, c’est que nous avons désormais une année d’expérience au compteur. C’était notre première saison tous ensemble, mais j’ai la sensation que nous n’avons aucune limite collectivement. »

Titulaire ou remplaçant, Dylan Harper semble donc prêt à conserver la même approche. Pour le jeune Spur, le rôle importe moins que l’objectif : aider San Antonio à retourner en Finals et, cette fois, à terminer le travail.

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.