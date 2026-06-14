Mitch Johnson : « Nous n’étions pas prêts à gagner un titre »

Il a dû tendre l’oreille à plusieurs reprises durant sa conférence de presse. Mitch Johnson s’est présenté devant les journalistes alors que résonnaient en arrière-plan les festivités des Knicks. Dans ce brouhaha pesant, le technicien s’est installé au micro pour dresser un premier bilan teinté d’émotion et de lucidité.

« On y a mis notre sang, notre sueur et nos larmes pendant pratiquement neuf mois et maintenant c’est fini. On aura tout le temps de poser un regard réfléchi là-dessus, mais à chaud, je ne pense pas que quiconque en dehors des personnes présentes dans ce vestiaire s’attendait à ce que nous arrivions là », commence le coach.

Un moyen de rappeler, une énième fois, que les Spurs ont surpassé les attentes cette année. De la seconde place acquise en saison régulière jusqu’à l’accession en Finals NBA, après avoir éliminé le champion en titre, le Thunder, en finale de conférence, San Antonio a écrit une page majeure de son histoire sous cette nouvelle ère Wembanyama.

Reste que plus on se rapproche du Graal, plus la chute est douloureuse. « Il y a donc beaucoup de positif à retenir, mais aussi beaucoup de douleur par rapport à ce qui vient de se passer, et ces deux vérités peuvent coexister », juge encore Mitch Johnson.

L’écart final sur la série (4-1) traduit mal la physionomie de ces cinq manches dans lesquelles sa formation est parvenue à s’échapper au score à chaque fois.

La statistique est terrible pour sa formation : les Spurs ont mené… 72% du temps sur l’ensemble des Finales et ils seraient même à 4-1 si les matchs NBA duraient 46 minutes. Si proches et si loin du but, les Texans ont gâché quantité d’occasions, avec en point d’orgue ce Game 4 qui restera gravé dans les mémoires.

« On ne méritait pas de gagner ces matchs »

« C’est une question de régularité. On ne méritait pas de gagner ces matchs. Cela se joue à plein de niveaux dans l’exécution : ça peut être au rebond, sur des détails de fin de match, ou encore sur l’entame de la rencontre où l’on prend l’avantage sans réussir à le maintenir. Mais ce sont des choses qui arrivent dans les matchs NBA, même en saison régulière, sauf que tout est beaucoup plus exposé sur le devant de la scène pendant les finales quand tout le monde regarde », rappelle le coach.

À l’instar de son moteur Victor Wembanyama, Mitch Johnson tire ainsi cette conclusion : « Nous n’étions pas prêts à gagner un titre NBA. La meilleure équipe a gagné, nous avons fait beaucoup de bonnes choses mais nous n’avons pas fini le travail. »

Dans le vestiaire après cette ultime défaite, le coach a recommandé à ses joueurs de s’imprégner de toutes ces émotions du moment. « Peu importe ce qu’ils éprouvent, c’est authentique. C’est le propre de la compétition. C’est ce qui vous rend meilleur, ce qui vous pousse à continuer de progresser dans l’ombre, durant de longues heures, quand personne n’est là. »

Des émotions diverses qui pourront servir de carburant à ses joueurs. « J’espère qu’ils en retiendront la même chose que ce que nous avons retiré de nos succès. J’espère que cela les rendra plus affamés que jamais, que cela les motivera plus que jamais, et que cela les poussera à continuer de progresser dans tous les aspects », conclut-il.