De’Aaron Fox ou Dylan Harper, le dilemme brûlant des Spurs ?

Battus par les Knicks en Finals, les Spurs voient déjà poindre un premier dossier sensible autour de Dylan Harper, brillant en playoffs… mais coincé derrière De’Aaron Fox dans la hiérarchie.

Devin Vassell l’a reconnu après le Game 5. « Il était contrarié par son temps de jeu et les différents rôles dans lesquels il était utilisé », a expliqué l’arrière. « Mais quand on a eu le plus besoin de lui, il a répondu présent. »

Difficile de mieux résumer la problématique. Dylan Harper a parfois dû patienter, s’adapter et accepter un rôle fluctuant. Puis il a fini par s’imposer dans le moment le plus exigeant de la saison. Lors du dernier match, il est même devenu le sixième rookie de l’histoire à inscrire au moins 25 points dans un match éliminatoire des Finals.

« On savait tous qu’il avait du talent », a poursuivi Devin Vassell. « Je ne sais pas si quelqu’un savait qu’il était aussi talentueux, à part lui-même. » Avant cette phrase qui pèse lourd : « On a une star en devenir. »

Un camp qui pousse pour le cinq majeur

Selon ESPN, Dylan Harper avait déjà exprimé son mécontentement plus tôt dans la saison, sur son temps de jeu et son rôle. Cette frustration aurait augmenté au fil des mois, à mesure que le rookie prenait de l’expérience. Son camp devrait désormais pousser plus fort pour une place dans le cinq majeur.

Le problème, c’est que San Antonio reste attaché à De’Aaron Fox comme meneur titulaire. En interne, les Spurs décrivent toujours l’ancien King comme une présence apaisante et leur go-to-guy en fin de match. Son extension de 229 millions de dollars débute en plus cet automne, avec un salaire qui passera de 37.1 à 49.8 millions de dollars.

Mais ses Finals ont brouillé le message : 12.8 points à 34.3% au tir, 25% à 3-points, puis un Game 5 à 7 points, à 3/15. « J’ai eu des tirs que j’ai déjà mis », a-t-il seulement soufflé. « Parfois, ça ne rentre pas. »

Touché à la cheville au deuxième tour, il n’était pas à 100%. Mais Dylan Harper a profité de l’espace pour poser une question que les Spurs ne pourront pas esquiver longtemps : peut-on le traiter comme un simple remplaçant ?

« Il n’a clairement aucune limite », conclut Devin Vassell. C’est justement ce qui rend le dossier si délicat…

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.