Pourquoi LeBron James n’a-t-il pas envisagé plus sérieusement Golden State ?

Comme l’avenir de LeBron James a été scellé, Draymond Green a pu en faire autant et le voilà désormais lié à Golden State pour un an de plus. Une bonne nouvelle pour le joueur et la franchise, même s’ils auraient sans doute préféré faire coup double en recrutant également le « King ».

Sauf que cette piste, évoquée pendant de longues semaines, n’en aurait pas vraiment été une dans la tête des Warriors.

« Je n’ai pas pensé un seul instant que nous étions vraiment dans la course pour LeBron », glissait par exemple Steve Kerr. « C’est simplement que tout le monde n’arrêtait pas de dire que nous l’étions, mais ça ne m’a jamais semblé être une piste sérieuse malgré toutes les rumeurs. »

Bien que très impliqué dans le potentiel recrutement de LeBron James, Draymond Green a rapidement compris que son équipe n’allait pas pouvoir concurrencer le Heat, les Cavaliers ou donc les Sixers, finalement choisis par le quadruple MVP.

« Je n’ai pas été surpris, car je connais des gens qui connaissent des gens et je savais que des discussions étaient en cours. Donc je n’ai pas vraiment été pris de court. En revanche, je ne savais pas quand et comment l’annonce allait tomber », a-t-il admis, en référence à la signature de son ami à Philadelphie.

Un héritage à préserver à tout prix ?

D’autant que Draymond Green est persuadé qu’un facteur a joué en défaveur de Golden State : le passif qui existe entre LeBron James et la franchise californienne, opposés à quatre reprises en finale lors de la dernière décennie (2015, 2016, 2017, 2018).

« Je pense finalement que LeBron n’a jamais réussi à passer au-dessus de notre historique commun, ce que je comprends tout à fait », a expliqué l’intérieur des Warriors. « Ce qu’on a toujours su au fond, c’est que c’était ça le principal obstacle à franchir. Je ne pense pas que ce soit une question d’équipe, d’organisation ou de quoi que ce soit d’autre. Je pense juste que c’est notre passé commun. On vit à une époque où ceux qui n’ont rien à dire se permettent de parler, donc il se serait fait démolir s’il avait signé chez nous. Du genre : ‘Tu es parti jouer avec Steph, tu as été obligé de les rejoindre’… Tout ce que les gens auraient balancé sur lui… Et je pense que ça a énormément pesé dans sa décision. »

Un sentiment en quelque sorte confirmé par ESPN, où l’on pouvait lire cette semaine : « Une source m’a confiée qu’elle pensait que LeBron aurait été beaucoup plus intéressé à l’idée de jouer avec Stephen ailleurs qu’à Golden State, plutôt que de signer chez les Warriors, tout simplement à cause de leur historique commun. »

Dès lors, du fait de cette rivalité passée, Golden State a dû se résoudre à laisser filer LeBron James, alors que sa venue aurait pu garder la franchise parmi les prétendants au titre.

« Quand je dis ça, je parle aussi bien des médias que des fans, mais je n’ai jamais vu autant de monde chercher à tout prix le moindre prétexte pour détruire l’héritage de quelqu’un », a ensuite ajouté (et déploré) Draymond Green. « On vit dans un monde franchement misérable, où les gens veulent juste trouver quoi que ce soit pour démolir les accomplissements d’un joueur… Et c’est évident que s’il était venu chez les Warriors, tout le monde aurait utilisé cet argument pour salir sa carrière. […] Donc je pense sincèrement que ça a joué un rôle majeur dans le fait que Golden State n’a pas réussi à recruter LeBron. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.