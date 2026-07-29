Bam Adebayo prêt à « botter les fesses » de son compère LeBron James

« Vu qu’on a manqué les playoffs, il y aura probablement des changements. » Bam Adebayo avait vu juste, à l’issue de la saison passée, au sujet des évolutions à venir au sein de l’effectif du Heat.

Alors que Norman Powell a filé vers Chicago, Miami a surtout envoyé Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. et Kasparas Jakucionis à Milwaukee pour mettre la main sur Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis.

Avant ce transfert d’ampleur, le pivot du Heat avait déjà un point commun important avec le Grec : les deux hommes ont le même agent, Alex Saratsis. Ils avaient donc déjà pu échanger sur la possibilité de jouer ensemble.

« Tout le monde a vu les batailles qu’on a livrées. […] Et maintenant, on en est là. Je suis donc impatient pour cette saison, impatient de devenir son coéquipier. Je suis enthousiaste pour la ville de Miami et pour l’énergie qu’on a gagnée. On cherche maintenant à conserver cet élan pour la saison à venir », livre Bam Adebayo, interrogé par le Miami Herald lors d’un événement organisé auprès d’écoliers de Miami.

Le joueur de 29 ans, qui ne veut pas revenir sur son altercation avec Tyler Herro, sait que sa formation aurait également pu récupérer un ancien de la maison en la personne de LeBron James.

Devenu proche de lui sous le maillot de Team USA lors des Jeux olympiques de Paris en 2024, Bam Adebayo assure pourtant ne pas avoir été déçu lorsque le « King » a finalement préféré rejoindre Philadelphie.

Une stabilité devenue rare

« Il n’y a pas de déception. Pour moi, il faut toujours être heureux pour quelqu’un et respecter sa décision. Il a fait un choix où il estime que c’est la meilleure situation pour gagner. Et je pense être un bon ami de LeBron », explique l’intérieur, qui s’est tout de même permis d’envoyer une petite pique à son camarade de sélection.

« Comme je lui ai dit dans le message, je vais lui botter les fesses. Donc, ça va être une saison excitante. Je suis impatient de voir ce que donnera la conférence Est. Elle a complètement changé de visage. Cette année va être passionnante », imagine-t-il déjà.

Un bouleversement de la conférence Est, symbolisé également par le transfert de Jaylen Brown à Philadelphie, qui rappelle à Bam Adebayo la stabilité dont il bénéficie à Miami.

Avec Stephen Curry, Draymond Green, Joel Embiid, Nikola Jokic ou encore Devin Booker et Jayson Tatum, il fait ainsi partie des rares joueurs de la ligue à avoir évolué sans discontinuer dans leur franchise d’origine. Le tout sous les ordres du même entraîneur, Erik Spoelstra…

« Ce n’est vraiment pas courant. J’espère évidemment y rester encore trois ans, et même au-delà. Mais c’est une ville géniale. Faire partie de cette aventure depuis bientôt dix ans, tout en ayant toujours le même coach, c’est une bénédiction. J’ai une organisation qui croit en moi. Je suis donc heureux d’être ici », termine-t-il.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 73 32:24 44.2 31.8 77.8 2.0 8.0 10.0 3.2 1.7 1.2 1.6 0.7 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.