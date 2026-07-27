Marine Fauthoux, seule joueuse WNBA pour le début de la préparation des Bleues

L’Équipe de France féminine va devoir construire sa préparation au Mondial en plusieurs étapes. Jean-Aimé Toupane a dévoilé une première liste de 14 joueuses, attendues le 19 août prochain à l’INSEP, mais celle-ci est encore très éloignée du groupe qui devrait défendre les couleurs françaises à Berlin.

Parmi les douze joueuses de WNBA présentes dans la liste élargie de 32 éléments annoncée début juillet, seule Marine Fauthoux a été convoquée pour le début du rassemblement. La meneuse, qui a rejoint le New York Liberty avec un contrat spécial de « development player », sera donc la seule représentante de la ligue américaine lors du premier stage.

Gabby Williams, Marine Johannès, Dominique Malonga, Janelle Salaün, Leïla Lacan, Carla Leite ou encore Valériane Ayayi manquent notamment à l’appel. Une grande partie de ces joueuses formait pourtant l’ossature olympique rappelée pour le tournoi de qualification disputé en mars à Villeurbanne.

Rien de surprenant puisque la coupure de la saison WNBA liée à la Coupe du Monde ne commencera que le 31 août, soit douze jours après le début du stage des Bleues. Le staff tricolore a donc précisé qu’il pourrait faire appel à d’autres joueuses issues du groupe élargi au fil de la préparation et en fonction de leurs disponibilités.

Trois joueuses nées en 2007

En attendant les renforts venus des États-Unis, Jean-Aimé Toupane s’appuiera sur plusieurs joueuses expérimentées, comme Marième Badiane, Romane Bernies, Alexia Chery ou Migna Touré. Cette première liste permettra également au sélectionneur d’observer quelques jeunes éléments.

Trois joueuses nées en 2007 ont ainsi été convoquées : Sarah Cissé, Aïnhoa Risacher et Alicia Tournebize. Les deux premières avaient notamment représenté la Team World lors du Nike Hoop Summit 2025.

De son côté, Alicia Tournebize s’apprête à poursuivre sa progression aux États-Unis. L’intérieure formée à Bourges a choisi de rejoindre South Carolina en NCAA, au sein du prestigieux programme dirigé par Dawn Staley.

Les Françaises disputeront deux rencontres d’entraînement à huis clos contre l’Italie les 27 et 28 août à l’INSEP. Elles partiront ensuite pour Berlin, pour un dernier match de préparation face à la Chine le 1er septembre.

Les Bleues entameront leur Coupe du Monde le 4 septembre contre la Hongrie, avant d’affronter la Corée du Sud puis le Nigeria. D’ici là, le visage du groupe français aura sans doute beaucoup changé.

Les 14 joueuses convoquées