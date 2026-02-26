Les Bleues retrouvent leur ossature olympique pour le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026

À l’Astroballe de Villeurbanne, la FFBB a dévoilé la liste des 12 Bleues retenues pour le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026, programmé du 11 au 17 mars 2026. Le président Jean-Pierre Hunckler, Jacques Commères (Directeur des Équipes de France) et Jean-Aimé Toupane ont officialisé un groupe à forte ossature olympique.

Neuf vice-championnes olympiques de Paris 2024 sont présentes : Valériane Ayayi, Marième Badiane, Romane Bernies, Marine Johannes, Leïla Lacan, Dominique Malonga, Iliana Rupert, Janelle Salaün et Gabby Williams. Elles seront accompagnées de Pauline Astier et Migna Touré, déjà vues avec les Bleues lors de l’Euro 2025, ainsi que d’Aminata Gueye, qui disputera sa première compétition officielle en Equipe de France après ses premières sélections pendant la préparation de l’Euro.

Les Françaises se retrouveront dès le dimanche 8 mars à Villeurbanne, avec une entrée en matière très rapide : le premier match aura ainsi lieu le 11 mars à 20h30, à l’Astroballe, face aux Philippines !

Un rendez-vous déjà capital. « Seules deux places qualificatives sont en jeu dans ce tournoi, l’Allemagne et le Nigeria étant déjà qualifiés » rappelle ainsi Jean-Aimé Toupane. « Nous devrons donc aborder ces matches avec sérieux et détermination, tout en étant performant très rapidement malgré le peu d’entraînement que nous aurons avant notre premier match contre les Philippines. Ces derniers mois, j’ai rendu visite à de nombreuses joueuses en France, en Europe et aux États-Unis : elles sont toutes très excitées à l’idée de pouvoir jouer cette compétition à domicile, devant les supporters français, et très motivées pour cette échéance et celles à venir ».

À domicile, et alors que le groupe de la France se compose donc du Nigeria, de l’Allemagne, de la Corée du Sud, de la Colombie et des Philippines, la qualification pour la Coupe du monde 2026 est largement à portée.

Ensuite, si tout se passe bien, direction l’Allemagne, pour la compétition finale qui aura lieu du 4 au 13 septembre.