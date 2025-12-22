Alicia Tournebize désormais prête à aller dunker en NCAA ?

Bourges perd l’un de ses joyaux. Le club berruyer a annoncé ce lundi la rupture de la convention de formation liant Alicia Tournebize au club à compter du 24 décembre, afin de lui permettre de rejoindre un projet « académique et sportif » aux États-Unis dès janvier 2026. Un départ préparé de longue date, et en bonne entente.

À 18 ans, la fille d’Isabelle Fijalkowski (204 sélections avec les Bleues, elle-même passée par l’université du Colorado puis par la WNBA à Cleveland à la fin des années 1990) incarne la nouvelle vague du basket féminin français.

Sur la fin de saison dernière, ses dunks avaient notamment fait le tour des réseaux, rappelant un potentiel athlétique rare. Avec l’Equipe de France U18, elle avait notamment dunké lors de la petite finale de l’EuroBasket.

Dans les pas de A’ja Wilson, Aliyah Boston et Kamilla Cardoso ?

Son dernier match au Prado aura donc eu lieu le 6 décembre, face à Toulouse (12 points, 3 rebonds, 2 passes).

La présidente de Bourges, Agnès St-Gès, a toutefois salué dans le communiqué de presse « une enfant du club. La voir partir aux États-Unis n’est pas une fin mais un accomplissement. Notre mission est de former des joueuses d’excellence mais aussi des parcours. Celui-ci en est un magnifique exemple. »

La destination n’est pas encore officialisée, mais la jeune intérieure (1m94) avait visité en novembre le campus de South Carolina. Les Gamecocks de Dawn Staley sont en effet une référence NCAA, avec trois titres récents (2017, 2022, 2024) et représentent aujourd’hui une rampe de lancement majeure vers le monde professionnel. Notamment sous le cercle puisque A’ja Wilson, Aliyah Boston et Kamilla Cardoso en sont toutes issues.

Crédit photo : Loïc Wacziak