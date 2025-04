Nike Hoop Summit | Aïnhoa Risacher et Sarah Cissé battues par Team USA

Dans la famille Risacher, après le père et le fils, voici la fille. La très prometteuse Aïnhoa Risacher a ainsi participé la nuit dernière au Nike Hoop Summit, version féminine, avec la Team World.

Au Moda Center des Blazers, la meneuse/arrière de l’Asvel (1m89, 17 ans) s’est surtout montrée en première mi-temps, avec notamment une superbe passe par-dessus l’épaule. Elle finit 6 points à 2/4 au tir, 3 rebonds et 1 passe.

Avec cinq pertes de balle, elle a toutefois illustré les problèmes de connexion au sein de l’équipe mondiale, qui a perdu 23 ballons au total, offrant beaucoup trop de contre-attaques à Team USA.

Grâce à son banc, et notamment les 12 points de Sarah Cissé (1m88, 18 ans), l’autre Française de la rencontre, tous inscrits en première mi-temps, la Team World s’est pourtant accrochée. Avant de céder face au dernier coup d’accélérateur de Jasmine Davidson (17 points, 7 rebonds, 6 passes) et de ses coéquipières (90-78).

Les fils Boozer, Anthony et Ariza

Chez les garçons, pas mal de patronymes déjà connus des fans de NBA puisque les fils de Carlos Boozer, Cayden et Cameron, étaient dans Team USA, alors que Kiyan Anthony, le fils de Carmelo, et Tajh Ariza, le fils de Trevor, étaient dans la Team World, représentant respectivement Porto Rico et le Japon.

Résultat ? Une victoire de l’équipe américaine (124-114) après prolongation, alors que l’impressionnant béninois Tounde Yessoufou (24 points) avait envoyé les deux équipes en « overtime » après un coast-to-coast.

Son duel avec AJ Dybantsa (24 points, 6 rebonds) valait le coup d’œil, alors que Cameron Boozer (22 points, 16 rebonds, 6 passes) a de son côté fait étalage de son mélange de puissance et de technique.

