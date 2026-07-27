Les Sixers laissent partir Dalen Terry

Après avoir recruté LeBron James puis trouvé un accord avec Kentavious Caldwell-Pope, les Sixers devaient dégager de la place dans leur effectif et réduire leur masse salariale afin de rester sous le « first apron », fixé à un peu plus de 209 millions de dollars.

Une première décision a été prise puisque la franchise a annoncé le départ de Dalen Terry. Arrivé en Pennsylvanie en février dernier après trois saisons et demie chez les Bulls, l’ailier avait obtenu un contrat standard juste avant le début des playoffs. Son salaire pour la saison prochaine n’étant toutefois pas garanti, Philadelphie pouvait s’en séparer sans conserver de montant dans ses comptes.

Sélectionné en 18e position de la Draft 2022, le joueur de 24 ans n’était finalement jamais parvenu à trouver une véritable place dans la rotation de Chicago, avec 3.5 points, 1.7 rebond et 1.2 passe décisive de moyenne. Son passage chez les Sixers ne lui aura pas davantage permis de s’installer.

Dalen Terry va désormais passer par le système des « waivers ». S’il n’est réclamé par aucune équipe, il deviendra libre de s’engager où il le souhaite.

Philadelphie doit encore effectuer au moins un ajustement avant de pouvoir finaliser son effectif. Le contrat partiellement garanti de Jabari Walker représente l’une des options les plus simples, tandis que la situation de Johni Broome, dont le salaire est garanti, nécessiterait plutôt un transfert ou une opération plus complexe.

Dalen Terry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHI 38 5:38 44.4 25.9 66.7 0.3 0.7 1.0 0.6 0.6 0.3 0.2 0.1 2.2 2023-24 CHI 59 11:33 43.9 23.0 58.1 0.5 1.4 1.9 1.4 1.4 0.5 0.5 0.3 3.1 2024-25 CHI 73 13:31 44.8 35.6 71.0 0.5 1.2 1.7 1.3 1.6 0.6 0.7 0.2 4.5 2025-26 CHI 34 11:05 44.1 41.3 52.9 0.6 1.3 1.9 1.3 1.0 0.6 0.6 0.3 3.5 2025-26 PHI 14 12:26 43.4 25.0 53.8 0.5 1.1 1.6 1.6 1.1 0.5 0.4 0.3 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.