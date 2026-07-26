Kentavious Caldwell-Pope file bel et bien chez les Sixers

Comme pressenti depuis la veille, Kentavious Caldwell-Pope va bien poursuivre sa carrière du côté de Philadelphie. Après avoir négocié son départ des Grizzlies dans le cadre d’un « buyout », l’arrière de 33 ans a accepté de rejoindre les Sixers pour une saison et 3.9 millions de dollars, rapporte Shams Charania.

Une signature à bas coût pour Philadelphie, qui complète ainsi sa rotation avec un élément expérimenté, capable d’évoluer aux postes 2 et 3. « KCP » apportera son adresse extérieure, sa défense sur plusieurs positions et son vécu des matchs à enjeu à une équipe qui vise ouvertement le titre.

Double champion NBA, avec les Lakers en 2020 puis les Nuggets en 2023, Kentavious Caldwell-Pope reste sur deux saisons plus délicates, à Orlando puis à Memphis. Il a notamment tourné à 8.6 points de moyenne avec les Grizzlies, à seulement 33% de réussite à 3-points.

Il retrouvera surtout LeBron James, aux côtés duquel il avait remporté sa première bague dans la bulle d’Orlando. Kentavious Caldwell-Pope avait alors parfaitement profité de la création du « King » pour sanctionner de loin, dans un pur rôle de « 3&D » avant de remplir un rôle similaire auprès de Nikola Jokic à Denver.

En renonçant à une partie de son salaire pour quitter Memphis, le vétéran rejoint un candidat au titre, avec l’espoir de retrouver l’efficacité et l’impact qui avaient fait de lui un rouage essentiel de deux équipes championnes.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat négociée entre un joueur et sa franchise. Le joueur renonce généralement à une partie de son salaire restant avant de devenir free agent.

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 19:47 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 31:33 40.1 34.5 69.6 0.6 2.5 3.1 1.3 2.0 1.1 1.1 0.2 12.7 2015-16 DET 76 36:42 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.4 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33:17 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33:13 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 24:49 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 25:32 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.3 2020-21 LAL 67 28:23 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.7 2021-22 WAS 77 30:15 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31:20 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 DEN 76 31:36 46.0 40.6 89.4 0.4 2.0 2.4 2.4 2.0 1.3 1.0 0.6 10.1 2024-25 ORL 77 29:36 43.9 34.2 86.3 0.4 1.8 2.2 1.8 1.8 1.3 0.8 0.4 8.7 2025-26 MEM 51 21:20 41.0 31.6 91.3 0.4 2.1 2.5 2.7 1.1 0.8 1.2 0.2 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.