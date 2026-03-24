Le salary cap finalement un peu moins élevé que prévu en 2026/27

Les finances de la NBA restent extrêmement solides, et les franchises en profiteront dès la saison prochaine. Mais un peu moins qu’espéré…

ESPN a ainsi révélé que la ligue avait transmis à ses franchises ses dernières projections concernant la masse salariale pour 2026/27. Celle-ci sera bien en hausse, mais dans des proportions revues à la baisse.

Alors qu’une augmentation de 7% était encore envisagée en septembre dernier, la progression attendue serait désormais de 6,7%. Concrètement, le salary cap devrait ainsi atteindre 165 millions de dollars, et non 166 millions.

Rien de substantiel en somme, et les équipes auront tout de même de quoi voir venir pour bâtir leurs futurs effectifs. Mais ce petit million de dollars pourrait avoir une importance plus grande pour les équipes concernées par le premier et deuxième apron, où chaque dollar peut conduire à des sanctions parfois très punitives.

Les difficultés de FanDuel Sports Network en toile de fond

Cette légère révision est liée aux difficultés de Main Street Sports Group, détenteur des droits TV locaux de 13 franchises via les plateformes de FanDuel Sports Network. L’entreprise n’aurait pas honoré à temps plusieurs échéances de paiement et pourrait prochainement se retrouver en situation d’insolvabilité.

À tel point que la NBA envisagerait carrément de lancer sa propre plateforme de diffusion locale, plutôt que de continuer à s’appuyer sur plusieurs opérateurs distincts.

Cette incertitude persistante autour des droits TV locaux pour la saison prochaine — plusieurs acteurs, comme DAZN, Amazon, YouTube TV ou ESPN, seraient en discussion avec la ligue selon Sports Business Journal — pousse donc la NBA à adopter une approche plus prudente dans ses prévisions.

Dans le détail, chaque seuil lié au « salary cap » serait abaissé d’un million de dollars par rapport aux estimations précédentes : le minimum salarial s’élèverait à 149 millions de dollars (contre 139,18 millions en 2025/26), la « luxury tax » serait fixée à 201 millions (contre 187,89 millions), le « first apron » à 209 millions (contre 195,94 millions) et le « second apron » à 222 millions de dollars (contre 207,82 millions).