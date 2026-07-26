Quand le lycéen LeBron James mettait le feu à Philadelphie

Bien avant de signer chez les Sixers pour ce qui devrait être le dernier défi de sa carrière, LeBron James avait déjà marqué Philadelphie. C’était en décembre 2002, lorsqu’un adolescent de 17 ans, déjà surnommé « The Chosen One », débarquait à la mythique salle de La Palestra pour un match de lycée devenu historique.

À l’époque, LeBron n’était pas encore une star NBA, mais l’engouement autour de lui était déjà exceptionnel. Le magazine Sports Illustrated venait de lui consacrer sa célèbre couverture, et Jeremy Treatman, organisateur de la rencontre, n’avait même pas eu besoin de faire de publicité : les 8 000 places de la salle s’étaient envolées en quelques heures.

« Les gens entraient directement dans mon bureau pour acheter des places. Je n’avais jamais vu ça », se souvient-il dans l’Inquirer.

Lors de ce premier séjour à Philadelphie, James avait visité le centre d’entraînement des Eagles mais il refusait catégoriquement de visiter la célèbre Liberty Bell. « Je ne veux pas voir cette fichue cloche », aurait-il lancé à Treatman.

Un séjour sportif et culturel

Son entraîneur de l’époque insista pourtant pour que le voyage soit aussi culturel que sportif. Direction donc l’Independence Hall et la Liberty Bell. Finalement, la visite prit une tournure inattendue. En découvrant l’histoire de l’esclavage et de la communauté afro-américaine à Philadelphie, LeBron et ses coéquipiers multiplièrent les questions auprès du guide.

Le lendemain, avant de reprendre l’avion, le futur quadruple champion NBA surprit Treatman : « Merci de nous avoir emmenés voir la Liberty Bell. C’était le moment le plus marquant du week-end. »

Le véritable événement restait toutefois le duel entre St. Vincent-St. Mary, le lycée de LeBron, et Strawberry Mansion, porté par la star locale Maureece Rice, alors en chasse du record de points de Wilt Chamberlain dans les lycées de Philadelphie.

Treatman avait choisi cette affiche précisément pour opposer les deux phénomènes, mais la soirée débuta avec d’autres rencontres, notamment une équipe de Cardinal Dougherty emmenée par un certain Kyle Lowry, tandis que Matt Ryan, futur quarterback NFL, jouait également en lever de rideau. Puis vint le moment tant attendu.

Sous les yeux d’Allen Iverson

La Palestra affichait officiellement complet avec 8 117 places… mais Treatman estime qu’environ 9 000 personnes avaient réussi à entrer. Allen Iverson, William Wesley (plus connu sous le surnom de «Worldwide Wes«) et de nombreuses personnalités étaient présents, tout comme une foule de journalistes.

Sur le parquet, la rencontre tourna rapidement à la démonstration. L’équipe de LeBron, meilleure formation lycéenne du pays, écrasa Strawberry Mansion (85-47). Mais à sept minutes de la fin, James comprit que le public attendait autre chose.

Il pointa du doigt Maureece Rice et demanda à ses coéquipiers de s’écarter. Pendant près de quatre minutes, les deux lycéens s’affrontèrent quasiment en un-contre-un. « LeBron a compris que c’était ce que les spectateurs étaient venus voir. C’était brillant », raconte Treatman.

Le moment le plus célèbre arriva lorsque Rice élimina LeBron sur un crossover spectaculaire. James glissa sur le parquet, la salle explosa, et certains supporters envahirent même brièvement le terrain. Le tir à 3-points qui suivit fut complètement raté. Peu importe.

Le crossover est resté comme l’une des images les plus célèbres du basket lycéen de Philadelphie, souvent comparée au fameux crossover d’Allen Iverson sur Michael Jordan.

Une histoire qui se boucle

Vingt-quatre ans plus tard, l’histoire prend une tournure presque romanesque. Après avoir débuté sa relation avec Philadelphie dans une salle universitaire mythique, puis battu le record de points de Kobe Bryant à Philly la veille de son décès, LeBron James revient désormais comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire pour tenter d’offrir un titre aux Sixers.

Jeremy Treatman, lui, espère voir la boucle se refermer complètement : « J’espère que ce sera un magnifique dernier chapitre et qu’il deviendra le premier joueur à remporter un titre NBA avec quatre franchises différentes. »