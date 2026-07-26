Dominique Malonga a illuminé le All-Star Game avec son dunk !

Dominique Malonga n’a pas seulement participé à son premier All-Star Game, puisque la Française est carrément entrée dans l’histoire de la WNBA !

Alignée avec la Team Coop, la pivot de Seattle est devenue, à 20 ans, la plus jeune joueuse de l’histoire de la ligue à réaliser un double-double lors d’un All-Star Game avec ses 12 points et 13 rebonds. Même si elle n’a pas empêché la Team Spoon de s’imposer, la Française efface des tablettes Kiki Iriafen qui avait 21 ans la saison passée lorsqu’elle avait compilé un double-double lors du All-Star Game 2025.

Elle a également régalé le public du United Center avec un dunk, confirmant un peu plus le potentiel qui fait déjà d’elle l’un des grands visages de l’avenir de la WNBA, au même titre qu’un Victor Wembanyama chez les garçons. Si c’est le 7e dunk de l’histoire du All-Star Game féminin, c’est aussi le premier depuis 2022 et Dominique Malonga est la plus jeune joueuse à réaliser cette prouesse.

Laisser son empreinte

Interrogée après la rencontre, elle avait encore du mal à réaliser. « C’est tout simplement incroyable. Je me sens privilégiée chaque jour de pouvoir évoluer dans cette ligue aux côtés de joueuses aussi exceptionnelles. Je suis vraiment très reconnaissante d’avoir l’occasion de laisser ma propre empreinte ici. »

Si Dominique Malonga a dunké avec l’Equipe de France, dans la ligue Unrivaled et désormais au WNBA All-Star Game, en revanche, elle n’a toujours pas dunké dans un match de saison régulière avec le Storm.