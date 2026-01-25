Unrivaled : Dominique Malonga claque son premier dunk en match

La ligue Unrivaled espérait compter sur l’engouement autour de Dominique Malonga pour promouvoir sa deuxième saison, et la Française fait parfaitement le job ! Non contente de tourner à plus de 16 points et 10 rebonds en moyenne sur ses six premiers matchs (deuxième meilleure rebondeuse derrière Aaliyah Edwards), l’intérieure du Breeze Basketball a claqué son premier dunk en match cette nuit.

Servie par Rickea Jackson dans le premier quart-temps, Dominique Malonga s’est envolée pour claquer le cercle avec sa main droite, signant l’action du début de cette deuxième saison de la ligue 3×3 féminine.

« Ça fait vraiment du bien. Je me suis beaucoup entraînée », a-t-elle confié après la victoire 75-68 face aux Lunar Owls. « Je ne veux pas être une dunkeuse d’entraînement, je veux aussi pouvoir le faire en match. Donc je suis heureuse pour ça. J’ai aussi été heureuse de ressentir l’amour de toute la salle. Tout le monde était tellement à fond, c’était un super moment ».

Premier choc au sommet demain soir

L’internationale tricolore n’a pas eu l’occasion de dunker en match lors de sa saison rookie en WNBA avec le Seattle Storm, seulement à l’entraînement.

Cette saison Unrivaled est l’occasion pour le deuxième choix de la dernière Draft WNBA de continuer à montrer ses aptitudes. Elle forme notamment un tandem redoutable avec la meneuse Paige Bueckers, numéro 1 de la Draft 2025, meilleure passeuse et troisième meilleure scoreuse de la ligue (24.2 points et 6.8 passes décisives de moyenne). Ironie du sort, elle retrouve également son ancienne coach au Storm, Noelle Quinn, limogée à l’issue de la saison dernière, notamment pour sa gestion du cas Malonga.

Avec déjà quatre victoires en six matchs, le Breeze Basketball sera à prendre au sérieux cette saison. Seul le Laces Basketball de Brittney Sykes et Alyssa Thomas a fait mieux pour l’instant (5v-1d). Les deux équipes s’affronteront d’ailleurs demain soir (à 2h45 heure française) pour le premier choc au sommet de la saison II Unrivaled.