Dominique Malonga enflamme l’entraînement de Seattle avec un premier dunk

« S’il vous plaît, ne me laissez pas être la première joueuse WNBA à me faire dunker dessus », a récemment « supplié » la joueuse des Sparks Rickea Jackson sur X. Ce à quoi l’espiègle Sydney Colson a répondu : « Seigneur, s’il te plaît, fais que Rickea soit la première joueuse WNBA à se faire dunker dessus. Amen ! » Au cœur de cet échange, il y a une image : celle de Dominique Malonga en train de dunker.

Lord please don’t let me be the first WNBA player to get dunked on. Amen https://t.co/jTKABFYJkt — RJ (@iamthathooper) April 15, 2025

« J’adore ça parce que tout le monde est gonflé à bloc »

« J’ai vu qu’il se passait quelque chose sur Twitter. Je ne suis pas vraiment active là-dessus, mais c’était drôle. Je ne suis pas le genre de personne à dire : ‘Je vais te dunker dessus.’ C’est drôle pour moi », en sourit la Française. À peine arrivée dans l’univers WNBA, l’ancienne joueuse de l’Asvel peut déjà constater les effets de sa réputation.

Elle n’a d’ailleurs pas tardé à faire la démonstration de ses qualités athlétiques. Premier entraînement avec le Seattle Strom et premier dunk ! « J’avais hâte d’être ici avec l’équipe pour commencer les entraînements, pour découvrir le niveau WNBA. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui, donc je suis super heureuse d’être là », s’enthousiasme celle qui subit encore les effets du « jet lag », après plusieurs jours de repos passés en famille.

L’intérieure avait suffisamment d’énergie en réserve pour monter au cercle, comme elle avait l’habitude de le faire dans le championnat français. « Il fallait être là. Elle peut dunker. Elle est au-dessus du cercle. C’était puissant. C’était athlétique. C’était sympa à voir », énumère sa coach, Noelle Quinn, selon qui ce geste a généré de l’énergie au sein de sa troupe durant l’exercice mené sans opposition.

Il n’y a qu’à voir la réaction de ses coéquipières… « J’adore ça parce que tout le monde est gonflé à bloc. Je suis gonflée à bloc et je sens que ça va me donner beaucoup d’énergie à apporter sur le terrain après. C’est une super sensation », poursuit la joueuse draftée en seconde position en avril dernier, qui nous expliquait, lors de notre passage à Lyon, toutefois ne pas vouloir être cataloguée comme simple dunkeuse.

Une trentaine de dunks en tout

L’intéressée se doute toutefois de l’écho que son premier dunk en match officiel va générer. Car ce geste reste rarissime chez les femmes. Dans l’histoire du championnat féminin, en incluant les All-Star Games, une trentaine de dunks ont été enregistrés, dont une majorité venant de Brittney Griner, la seule à avoir dunké plus de deux fois.

En attendant de voir la phénomène en match, sa coach se frotte les mains par rapport au potentiel aperçu à l’entraînement. « Elle est jeune, mais elle est super énergique et très facile à coacher. Lors de notre séance ce matin, elle a pu travailler sur le développement des joueuses et regarder des vidéos. Dans l’ensemble, pour son premier jour, j’ai trouvé qu’elle a saisi les concepts assez rapidement », note Noelle Quinn qui apprécie déjà la polyvalence de son groupe.

La technicienne nuance toutefois : « Mais il y a un niveau de confort qu’elle n’a pas encore, parce qu’elle n’est ici que depuis une semaine. Mais malgré cela, on ne voit pas de mauvaise attitude corporelle. On ne voit rien d’autre que le groupe qui se rassemble autour d’elle, et elle qui se relève et essaie de corriger ses erreurs. C’est une athlète incroyable. C’est une personne formidable, et je suis juste contente qu’elle soit enfin là. »