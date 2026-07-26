WNBA All-Star Game | Gabby Williams et le dunk de Dominique Malonga n’ont pas suffi face à la MVP Jonquel Jones

C’était jour de fête à Chicago, où l’United Center accueillait samedi l’édition 2026 du WNBA All-Star Game. Devant une affluence record de 19 873 spectateurs, les meilleures joueuses de la ligue ont offert un festival offensif, finalement remporté par la « Team Spoon » de Teresa Weatherspoon face à la « Team Coop » de Cynthia Cooper (129-122).

Les Françaises Gabby Williams et Dominique Malonga se sont pourtant distinguées. La première a compilé 18 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, tandis que la seconde a signé un double-double avec 12 points et 13 rebonds. Elles ont été épaulées par Marina Mabrey (23 points) et Kelsey Mitchell (28 points), sans parvenir à renverser une Team Spoon emmenée par Jonquel Jones, Caitlin Clark et Allisha Gray.

De son côté, A’ja Wilson est restée plutôt discrète ballon en main, avec 12 points en 14 minutes. Elle s’est surtout illustrée par son sens de l’animation et son chambrage, notamment face à sa coéquipière Jackie Young ou à sa coach Becky Hammon, présentes dans le camp adverse.

Dominique Malonga monte au dunk !

Le début de rencontre s’est rapidement transformé en concours de tirs à 3-points, avec 44 tentatives derrière l’arc dans le seul premier quart-temps. Caitlin Clark a immédiatement chauffé la salle grâce à trois tirs de très longue distance, avant que Marina Mabrey ne lui réponde avec 17 points et un impressionnant 5/6 de loin (34-35).

L’un des moments les plus marquants de la soirée est intervenu au début du deuxième quart-temps. Servie en contre-attaque par Angel Reese, Dominique Malonga est montée au dunk pour le plus grand plaisir du public et de sa coéquipière d’un soir. La pivot du Storm succède ainsi à Sylvia Fowles, dernière joueuse à avoir dunké lors d’un WNBA All-Star Game, en 2022.

Encore serrée au début du deuxième acte, la rencontre a basculé lorsque le trio Clark-Gray-Jones a permis à la Team Spoon de prendre 17 longueurs d’avance à la pause (81-64).

Gabby Williams s’est démenée derrière l’arc pour ramener la Team Coop à sept points (88-81), mais Caitlin Clark, Olivia Miles et Allisha Gray ont rapidement redonné de l’air à leur équipe (105-93). Malgré une fin de match plus intense, la Team Spoon a conservé le contrôle jusqu’au dernier panier de Jonquel Jones.

Le quadruplé pour Jonquel Jones

L’intérieure du Liberty aurait presque pu être coiffée sur le poteau par la rookie Olivia Miles, toujours aussi impressionnante de décontraction et de justesse. La meneuse a terminé avec 11 points, 12 rebonds et 8 passes décisives en 24 minutes.

Mais Jonquel Jones s’est montrée tout aussi complète, avec 22 points, 13 rebonds et 8 passes décisives. Elle devient ainsi la première joueuse de l’histoire de la WNBA à avoir remporté les trophées de MVP de la saison régulière, des Finals, de la Commissioner’s Cup et désormais du All-Star Game.

« Je vais continuer à venir chaque jour pour jouer et faire confiance à mes coéquipières. C’est une superbe expérience. Ma tante est décédée il y a peu et cette journée était consacrée à sa mémoire. J’avais dit à ma famille que je devais être ici. Donc ce trophée est pour ma tante », a-t-elle déclaré après la rencontre.

Plus jeune joueuse de ce All-Star Game, Dominique Malonga a également été interrogée au centre du terrain. Ravie de cette première expérience, ponctuée par le tout premier dunk de sa carrière en WNBA, l’intérieure française n’a pas caché son enthousiasme.

« C’était incroyable. Je me sens privilégiée, chaque jour, d’évoluer dans cette ligue aux côtés de joueuses aussi fortes. Je suis reconnaissante de l’opportunité que nous avons de laisser une trace », a-t-elle glissé.

Dominique Malonga retrouvera la compétition dès mardi soir, avec la réception du Fever du trio Clark-Mitchell-Boston.