WNBA All-Star Game | Dominique Malonga rejoint Gabby Williams dans la « Team Coop »

La Draft du prochain WNBA All-Star Game a eu lieu mercredi sur le plateau d’ESPN, en présence de deux légendes de la ligue, Teresa Weatherspoon et Cynthia Cooper. Nommées GM honoraires, les deux anciennes joueuses ont ainsi dû faire leur choix parmi les 22 joueuses sélectionnées, à commencer par les dix titulaires.

Paige Bueckers et Caitlin Clark, arrivées en tête des votes des fans, ont d’abord été réparties dans les deux équipes. Avec son premier choix, Teresa Weatherspoon a ensuite opté pour A’ja Wilson afin d’épauler Caitlin Clark, avant que Cynthia Cooper ne réponde avec Breanna Stewart.

Petite surprise, la rookie Olivia Miles a été sélectionnée dans la foulée par Teresa Weatherspoon, au sein du cinq majeur de la « Team Spoon », qui compte également Jessica Shepard et Aliyah Boston. Cynthia Cooper a complété son cinq avec Kelsey Mitchell, Natasha Howard et Gabby Williams, qui s’apprête à vivre son deuxième All-Star Game, mais son premier en tant que titulaire.

Angel Reese et Dominique Malonga en remplaçantes de luxe

L’internationale française a ensuite eu la bonne surprise de voir arriver sa coéquipière en Equipe de France, Dominique Malonga, sélectionnée par Cynthia Cooper parmi les remplaçantes. Avec le premier choix de ce deuxième tour, la légende des Comets avait auparavant choisi Angel Reese pour apporter de la taille et de la densité physique à sa raquette, avant de compléter son secteur intérieur avec la Française.

À leurs côtés figurent également plusieurs extérieures de talent, avec Kelsey Plum, Sonia Citron, Marina Mabrey et Jackie Young.

Le banc de Teresa Weatherspoon a également fière allure avec le duo d’Atlanta Allisha Gray – Rhyne Howard, Courtney Williams et un trio d’intérieures composé de Kiki Iriafen, Jonquel Jones et Nneka Ogwumike. Autant dire que cela devrait batailler ferme dans la peinture !

La coach des Aces de Las Vegas, Becky Hammon, aura l’honneur de diriger la « Team Coop », tandis que Cheryl Reeve, la coach du Minnesota Lynx, prendra en main la « Team Spoon ».

Le WNBA All-Star Game 2026 aura lieu à l’United Center de Chicago le 25 juillet. Une somme de 100 000 dollars a été mise en jeu pour aider deux associations de la ville qui œuvrent au développement de la pratique sportive chez les filles. L’association liée à l’équipe victorieuse recevra 70 000 dollars, contre 30 000 dollars pour l’autre.

LES ROSTERS

TEAM COOP

Paige Bueckers (Dallas Wings)

Breanna Stewart (New York Liberty)

Kelsey Mitchell (Indiana Fever)

Natasha Howard (Minnesota Lynx)

Gabby Williams (Golden State Valkyries)

Angel Reese (Atlanta Dream)

Marina Mabrey (Toronto Tempo)

Dominique Malonga (Seattle Storm)

Kelsey Plum (Los Angeles Sparks)

Jackie Young (Las Vegas Aces)

Sonia Citron (Washington Mystics)

TEAM SPOON

Caitlin Clark (Indiana Fever)

A’ja Wilson (Las Vegas Aces)

Olivia Miles (Minnesota Lynx)

Aliyah Boston (Indiana Fever)

Jessica Shepard (Dallas Wings)

Rhyne Howard (Atlanta Dream)

Allisha Gray (Atlanta Dream)

Jonquel Jones (New York Liberty)

Courtney Williams (Minnesota Lynx)

Kiki Iriafen (Washington Mystics)

Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks)