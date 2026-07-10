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Cheryl Reeve et Becky Hammon sur les bancs du WNBA All-Star Game

Publié le 10/07/2026 à 16:27 Twitter Facebook

WNBA – Les coachs de Minnesota et Las Vegas dirigeront les deux équipes du All-Star Game 2026, le 25 juillet à Chicago. Les 22 joueuses seront réparties par Cynthia Cooper et Teresa Weatherspoon.

WNBALes coachs du WNBA All-Star Game sont désormais connus. À la tête des deux meilleures équipes de la ligue après les rencontres du 10 juillet, Cheryl Reeve et Becky Hammon ont en effet été désignées pour diriger les deux formations au United Center. Minnesota et Las Vegas affichent chacune 16 victoires pour 6 défaites.

Cheryl Reeve vivra sa cinquième expérience comme coach lors du rendez-vous des étoiles. Face à elle, Becky Hammon sera accompagnée de deux joueuses des Aces, A’ja Wilson et Jackie Young.

Les dix titulaires sont Paige Bueckers, Olivia Miles, Caitlin Clark et Kelsey Mitchell sur le « backcourt », ainsi que A’ja Wilson, Breanna Stewart, Jessica Shepard, Aliyah Boston, Gabby Williams et Natasha Howard sur le « fronctourt ».

Les douze remplaçantes sont Allisha Gray, Rhyne Howard, Marina Mabrey, Kelsey Plum, Sonia Citron, Courtney Williams et Jackie Young à l’extérieur, puis Nneka Ogwumike, Kiki Iriafen, Jonquel Jones, Dominique Malonga et Angel Reese à l’intérieur.

Cynthia Cooper et Teresa Weatherspoon feront les équipes

Les titulaires ont été déterminées par un vote associant le public (50 %), les joueuses (25 %) et un panel de médias (25 %), avec quatre arrières et six joueuses de frontcourt.

Les quinze entraîneurs de la ligue ont ensuite choisi les remplaçantes : trois arrières, cinq intérieures et quatre joueuses sans distinction de poste, sans pouvoir voter pour une membre de leur équipe.

Cheryl Reeve et Becky Hammon ne composeront donc pas elles-mêmes leurs effectifs. Pour célébrer la 30e saison de la WNBA, les légendes Cynthia Cooper et Teresa Weatherspoon agiront comme « GM » honoraires et sélectionneront chacune leur groupe parmi les 22 All-Stars. La répartition entre Team Cooper et Team Weatherspoon doit encore être annoncée.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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