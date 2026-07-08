Dominique Malonga rejoint Gabby Williams au All-Star Game WNBA

Dominique Malonga franchit un nouveau cap dans sa jeune carrière. À seulement 20 ans, l’intérieure du Seattle Storm va participer à son premier All-Star Game WNBA, après avoir été sélectionnée parmi les remplaçantes de l’édition 2026, a annoncé la ligue mardi.

Choisie en deuxième position de la Draft 2025, puis retenue dans la All-Rookie Team, la Française confirme dès sa deuxième saison dans la ligue. Avec 15.9 points, 7.4 rebonds et 1.2 contre de moyenne, elle mène même Seattle aux points comme aux rebonds. Une progression qui lui vaut donc une première invitation au match des étoiles.

Elle rejoint Gabby Williams, élue parmi les dix titulaires, et devient la deuxième Française sélectionnée pour le All-Star Game WNBA. Les deux Bleues seront donc à l’affiche le 25 juillet, à Chicago, pour une édition confiée à deux légendes : Cynthia Cooper et Teresa Weatherspoon, qui composeront les équipes comme GM d’un jour.

Dominique Malonga fait partie des deux nouvelles têtes parmi les remplaçantes, avec Marina Mabrey, devenue l’une des attractions de la saison avec le Toronto Tempo, la franchise d’expansion. L’arrière tourne à 21.1 points de moyenne, cinquième meilleure marque de WNBA.

Parmi les autres joueuses retenues, Nneka Ogwumike décroche une 11e sélection, ce qui lui permet d’égaler Diana Taurasi au deuxième rang historique, derrière Sue Bird et ses 13 participations. Sa coéquipière Kelsey Plum sera également de la partie, même si sa présence reste suspendue à l’évolution de sa blessure.

Angel Reese, Jonquel Jones, Jackie Young, mais aussi le jeune duo des Mystics, Sonia Citron – Kiki Iriafen, complètent notamment cette liste de remplaçantes.

Les remplaçantes

Sonia Citron (Mystics, 2e sélection)

Allisha Gray (Dream, 4e sélection)

Rhyne Howard (Dream, 4e sélection)

Kiki Iriafen (Mystics, 2e sélection)

Jonquel Jones (Liberty, 6e sélection)

Marina Mabrey (Tempo, 1re sélection)

Dominique Malonga (Storm, 1re sélection)

Nneka Ogwumike (Storm, 11e sélection)

Kelsey Plum (Sparks, 5e sélection)

Angel Reese (Dream, 3e sélection)

Courtney Williams (Lynx, 3e sélection)

Jackie Young (Aces, 5e sélection)

Les titulaires

Paige Bueckers (Wings, 2e sélection)

Caitlin Clark (Fever, 3e sélection)

Olivia Miles (Lynx, 1re sélection)

Kelsey Mitchell (Fever, 4e sélection)

Aliyah Boston (Fever, 4e sélection)

Natasha Howard (Lynx, 3e sélection)

Jessica Shepard (Wings, 1re sélection)

Breanna Stewart (Liberty, 8e sélection)

Gabby Williams (Valkyries, 2e sélection)

A’ja Wilson (Aces, 8e sélection)