Cathy Engelbert poussée vers la sortie en WNBA ?

La WNBA n’a sans doute jamais été aussi solide économiquement. Pourtant, celle qui accompagne son développement depuis 2019 pourrait ne pas profiter longtemps de cette nouvelle ère. Selon une vaste enquête d’ESPN, plusieurs hauts responsables de franchises pensent que la saison 2026 sera probablement la dernière de Cathy Engelbert à la tête de la ligue…

Après avoir interrogé plus de vingt propriétaires, dirigeants, joueuses, agents et acteurs du milieu, ESPN dresse le portrait d’une « commissionner » reconnue pour son bilan commercial, mais de plus en plus isolée humainement.

« Je pense que Cathy considère qu’elle a accompli sa mission, qu’elle nous a placés dans une bonne situation financière », explique ainsi un dirigeant. « Ce sont les autres aspects dont nous parlons. »

Sous sa direction, la WNBA a ainsi conclu un nouvel accord de diffusion majeur, généralisé les vols privés et lancé une expansion qui doit porter la ligue à 18 franchises en 2030. Elle a également participé aux longues négociations ayant abouti à l’adoption du nouvel accord collectif, valable jusqu’en 2032.

Mais ces réussites ne suffisent plus à masquer une profonde crise de confiance. Depuis la violente sortie de Napheesa Collier, qui avait dénoncé à l’automne 2025 les « pires dirigeants du monde », Cathy Engelbert avait promis de renouer le dialogue avec les joueuses.

Neuf mois plus tard, plusieurs sources assurent que les relations ne se sont pas vraiment améliorées.

Une confiance jamais reconstruite

« Je ne vois aucun changement depuis les déclarations de Napheesa Collier », tranche un propriétaire. « Je ne pense pas qu’elle ait beaucoup appris de ses échecs. »

Des dirigeants, joueuses et agents interrogés décrivent une responsable jugée tour à tour peu accessible, défensive, condescendante, distante ou déconnectée. Son manque de communication et de transparence avec les franchises est également pointé du doigt. Une rupture déjà illustrée par l’annulation d’une rencontre avec Napheesa Collier, après que Cathy Engelbert eut contesté certains propos rapportés par la joueuse.

Plusieurs responsables s’étonnent aussi qu’elle n’ait pas cherché à bâtir une relation plus étroite avec Caitlin Clark, considérée comme la principale locomotive médiatique de la ligue et qui avait elle-même soutenu les critiques de Napheesa Collier.

Interrogée sur son avenir, Cathy Engelbert refuse toujours d’ouvrir la porte à un départ.

« Je suis concentrée sur la réussite de cette 30e saison », répond-elle. « J’aime cette ligue. Nous allons continuer à développer son activité. Ne vous inquiétez pas pour moi. »

En octobre, elle assurait déjà ne pas avoir l’intention de démissionner. Mais après avoir transformé l’économie de la WNBA, Cathy Engelbert doit désormais convaincre qu’elle reste la bonne dirigeante pour en préserver l’unité.