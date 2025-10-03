Caitlin Clark et Sophie Cunningham se lâchent aussi sur la patronne de la WNBA

Soutenue à 200% par ses consoeurs, Napheesa Collier éclipse quasiment le début des Finals WNBA après son attaque en règle sur la direction de la ligue, et Cathy Engelbert en particulier. La superstar des Lynx est la porte-parole des joueuses, et elle exprime une colère générale. Chaque jour, des joueuses lui emboitent le pas, et jeudi, ce sont Sophie Cunningham et Caitlin Clark qui sont montées au créneau. Les deux stars du Fever ont déjà pris des amendes pour des critiques antérieures sur l'arbitrage, et elles persistent et signent.

« Je pense que ce que les gens doivent comprendre, c’est qu’il nous faut un grand leadership en ce moment, à tous les niveaux, » a réagi Clark, visée récemment par Engelbert. « C’est tout simplement le moment le plus important de l’histoire de cette ligue. Cette ligue existe depuis plus de 25 ans et c’est un moment qu’il faut absolument saisir. »

Aucune relation entre la WNBA et les joueuses

Mardi, Collier avait affirmé que la commissionnaire de la WNBA, Cathy Engelbert, lui avait dit que Clark « devait être reconnaissante de gagner 16 millions de dollars sur le plan extra-sportif, parce que sans la plateforme que lui offre la WNBA, elle ne gagnerait rien ».

Clark assure qu'elle n'avait jamais entendu parler de cette histoire auparavant et qu’elle n’avait pas eu de contact avec Engelbert depuis les propos de Collier. Par ailleurs, elle a rappelé que le système du NIL (Name, Image, Likeness) permettait aux universitaires, filles et garçons, de développer leur marque et de générer des revenus avant même d’arriver dans la ligue, comme elle l’avait fait à Iowa.

« Tout est une question de relations, et c’est la vérité, » poursuit Clark, qui insiste sur le fossé relationnel entre la ligue et les joueuses. « Je sais que c’est difficile à dire dans le sport professionnel, mais que ce soit avec votre front office, avec la patronne de la ligue, ou avec vos coéquipières… Pourquoi mes coéquipières voudraient-elles m’écouter si je n’avais pas de relations avec elles ? Je pense que c’est la chose la plus simple, et il faut être très volontaire dans la manière de créer ces liens et de comprendre ses coéquipières. Je dirais que la partie la plus importante du leadership, que ce soit à la WNBA ou dans le monde de l’entreprise, repose sur les relations et sur le fait de réellement se soucier des personnes qui vous entourent.”

“Ils et elles ne connaissent absolument rien au basket, et ça doit changer”

Comme souvent, Sophie Cunningham est beaucoup plus “cash” dans ses propos, et pour elle, la WNBA est dirigée par des incompétents. « Je ne suis pas vraiment fan de notre direction en WNBA, » a-t-elle déclaré. « Je pense simplement qu’ils nous déçoivent en tant que ligue, et qu’ils échouent clairement vis-à-vis de nous, les joueuses. Et tout ce que Napheesa a dit, nous le ressentons toutes, et nous allons toutes la soutenir… Je trouve que c’est assez honteux que Cathy ramène toujours tout à elle, alors que ça ne devrait rien avoir à voir avec elle. »

Le combat mené par les joueuses trouvent même écho chez les joueurs NBA. “Ils sont sidérés par la situation… et désolés pour nous, vu la façon dont nous sommes traitées” raconte Cunningham. “Je suis juste fatiguée de notre ligue. Ils doivent progresser et faire mieux. Notre direction, de haut en bas, doit être tenue responsable. Je pense qu’il y a beaucoup de gens en position de pouvoir dans la WNBA qui sont peut-être d’excellents hommes et femmes d’affaires, mais qui ne connaissent absolument rien au basket, et ça doit changer. »