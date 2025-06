Nadir Hifi et la rumeur NCAA, symbole de l’emballement du NIL

Ce qui ressemblait à une drôle de rumeur est la nouvelle réalité du basket français. Avec l’explosion du NIL, soit la possibilité pour les universités NCAA de rémunérer des athlètes, la formation tricolore est devenue la cible de nombreuses facs. Même si leur carrière professionnelle est déjà sur les bons rails depuis quelque temps.

Dans un dossier complet de L’Equipe ce mardi, Olivier Mazet, l’agent de Nadir Hifi, confirme avoir bien été approché pour le joueur parisien…

Tout part d’un tweet du journaliste espagnol Gerard Solé, qui collabore pour plusieurs médias dont DAZN et la FIBA. Le reporter écrit le 5 mai que « la NCAA toque à la porte pour Nadir Hifi ». La suite, c’est une frénésie totale et un téléphone pris d’assaut pour Olivier Mazet. « Une heure plus tard, j’avais reçu environ cinquante messages et plusieurs appels de facs qui y allaient all-in, me balançaient des nombres : un ou deux millions de dollars. »

Entre bulle spéculative et vide juridique

Nadir Hifi, joueur majeur du Paris Basketball, engagé en Euroleague, et international français prêt à faire un pas en arrière sportivement dans le basket universitaire nord-américain ? « Cela n’a pas de sens » assure Olivier Mazet. « Je ne sais même pas si cela aurait été possible, en termes d’éligibilité. Mais j’ai coupé court : Nadir est une star ici, il s’est déjà présenté à la Draft et il devait envisager d’aller en NCAA ? »

Le meneur/arrière ne donne pas suite, malgré les montants évoqués qu’il pourrait un jour tutoyer dans l’élite du basket européen, lui qui vient d’être élu meilleur jeune de la saison d’Euroligue, avec 15,1 points en à peine 20 minutes de jeu. D’autres jeunes joueurs français moins référencés, eux, ne sont pas attendus sur de pareilles trajectoires de carrière. Alors, les contrats à six chiffres évoqués sont des occasions qui ne se représenteront peut-être jamais. « Cette histoire illustre l’emballement autour du NIL » résume Olivier Mazet.

Chaque semaine ou presque, un nouveau joueur français ou pensionnaire d’un centre de formation français est annoncé dans un effectif NCAA pour la saison prochaine. Dont certains comme Ilias Kamardine (21 ans), futur joueur d’Ole Miss après avoir brillé avec Dijon cette saison et les Equipes de France jeunes ces derniers étés (MVP de l’Euro U20), ou Roman Domon (19 ans) déjà bien intégré dans la rotation de Gravelines-Dunkerque, semblaient pourtant voués à être des têtes de gondole du championnat français ces prochains mois.

« On le sait, ça paie beaucoup plus aux États-Unis qu’en France pour un jeune », avait assumé Roman Domon à la Voix du Nord. « Mais le critère pour moi, quitte à avoir un peu moins, c’était surtout de jouer. L’objectif, c’est de jouer le plus haut possible. J’y vais pour jouer, pour tout défoncer. On ne va pas nier que les sommes sont incroyables. Une grande partie part pour l’argent. Il y a aussi énormément de visibilité, c’est une expérience. »

Un « salary cap » fixé en NCAA à partir de la saison prochaine

Les instances du basket français et européen planchent actuellement à une nouvelle réglementation pour ce que le président de la Ligue nationale de basket, Philippe Ausseur, qualifie carrément de « pillage ».

Les clubs de l’Hexagone ne touchent actuellement pas le moindre centime lorsque leurs jeunes promesses s’en vont vers la NCAA, sans avoir leur mot à dire juridiquement puisque le basket universitaire échappait jusque-là au cadre de la Fédération Internationale de Basket pour ce qui est des « lettres de sortie ».

Un système de plafond salarial, fixé à 20,5 millions de dollars, vient d’être fixé par la NCAA suite à une décision de justice, fixant les modalités de l’accord entre la NCAA et les avocats représentant les « joueurs-étudiants ».