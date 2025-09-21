Caitlin Clark ironise sur son amende…

Après la victoire du Fever face au Dream, Caitlin Clark avait posté ce commentaire sur Instagram : « Les arbitres n’ont pas pu nous arrêter. » Eh bien, la WNBA l'a sanctionné d'une amende de… 200 dollars pour ses critiques de l'arbitrage.

Got fined $200 for this lolBENCH MOB WILL BE EVEN MORE ROWDY TOMORROW LETS GOO!!!!!!!!!!!!! @IndianaFever https://t.co/vO6OkDyfqU — Caitlin Clark (@CaitlinClark22) September 20, 2025

« J’ai pris 200 dollars d’amende pour ça lol », a écrit Clark sur X, avec des émojis rieurs, tandis que sa coéquipière Sophie Cunningham, également sanctionnée plusieurs fois cette saison pour des critiques envers les arbitres, a réagi avec humour sur X : « Ça va vraiment la ruiner. Je lance une cagnotte GoFundMe tout de suite ! »

Quant à Clark, elle a prévenu les journalistes lors d'un point presse samedi : « Hé tout le monde, allez voir mon tweet ! »

Il faut rappeler que l’arbitrage a beaucoup fait parler pendant la série du premier tour entre le Fever et le Dream. On se souvient ainsi que 43 fautes avaient été sifflées dans le Game 1.

“C’était un match de football ! Les joueuses se rentraient dedans sans arrêt. Franchement, c’était un basket très moche et la ligue doit se pencher là-dessus” avait réagi Becky Hammon, la coach des Aces, futures adversaires du Fever. “Ces joueuses sont incroyablement talentueuses, et c’est ça qui devrait être mis en avant. Si je faisais certaines de ces fautes dans la rue, je serais arrêtée. Mais en WNBA, ça passe inaperçu. »