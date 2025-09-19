Au terme d’un match fou, le Fever crée la surprise et élimine le Dream

Le Fever et le Dream croisaient le fer pour la troisième et dernière fois dans un match décisif pour se qualifier au tour suivant. À l'image des deux premiers affrontements de cette série, ni Atlanta ni Indiana ne parviennent à créer un écart important même si les coéquipières de Caitlin Clark, la grande absente de ces playoffs, courent après le score pendant une grande partie de la rencontre.

Dans le deuxième acte, Allisha Gray (19 points, 12 rebonds) donne l'avantage au Dream. Un deuxième quart-temps où Rhyne Howard (16 points, 3 rebonds, 3 passes) permet à Atlanta de mener de huit points, ce qui sera le plus gros écart du match, mais les joueuses de Stephanie White ne se laissent pas distancer grâce à une Kelsey Mitchell, autrice d'une première mi-temps à 19 points à 3/4 de loin.

Ainsi, le Fever compte sept longueurs de retard au moment de rejoindre les vestiaires, mais passe un 8-0 dès le début de la deuxième mi-temps pour égaliser à 57 partout. À trois minutes de la fin du match, Brianna Turner ramène une nouvelle fois les deux équipes à égalité (80-80), mais Atlanta reprend deux possessions d'avance grâce à Brionna Jones suivie par une flèche à longue distance de Rhyne Howard.

Le Fever passe un tour pour la première fois en dix ans !

Cependant, Kelsey Mitchell ramène le Fever à trois longueurs puis les deux équipes enchaînent les bonnes défenses jusqu'au moment où Lexie Hull prend de vitesse Naz Hillmon pour s'offrir un “lay-up” facile à 40 secondes du terme. Sur la possession suivante, Rhyne Howard manque son tir à 3-points et le Fever se retrouve avec une balle pour passer devant et c'est Odyssey Sims qui trouve une Aliyah Boston (14 points, 12 rebonds) totalement oubliée sous le cercle qui donne l'avantage à Indiana pour la première fois depuis le deuxième quart-temps.

Avec sept secondes sur l'horloge, le Dream a encore une occasion de sauver sa saison, mais Lexie Hull intercepte la remise en jeu de Rhyne Howard et Odyssey Sims réussit un seul de ses deux lancers-francs pour donner deux points d'avance au Fever.

C’est notamment grâce à cette interception décisive de Lexie Hull en toute fin de rencontre que le Fever a réussi à renverser le Dream pour se qualifier au tour suivant. pic.twitter.com/bXUPFXHj6d https://t.co/zGYTLc4yaK — Thibault Mairesse (@MNThibault_) September 19, 2025



Cette fois-ci avec un peu plus d'une seconde à jouer, Brionna Jones prend un tir à 3-points très compliqué pour tenter d'offrir la victoire au Dream, mais elle manque sa cible.

Ainsi, le Fever crée la surprise et renverse 87 à 85 pour se qualifier en demi-finales pour la première fois depuis 2015. Au deuxième tour, elles défieront les Aces d'A'ja Wilson victorieuses du Storm.