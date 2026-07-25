Bronny James ne devrait pas suivre son père aux Sixers

Depuis que LeBron James a choisi de rejoindre les Sixers, la possibilité de voir son fils le suivre à Philadelphie est forcément évoquée. Sur le plan financier, l’opération serait d’ailleurs assez simple à monter.

Selon certaines rumeurs, Philadelphie pourrait envoyer un futur second tour de Draft aux Lakers et absorber le salaire de Bronny James grâce à sa « trade exception » de 2.3 millions de dollars. Aucun joueur n’aurait ainsi besoin de prendre la direction de Los Angeles. Mais ce scénario reste purement théorique : aucune discussion entre les deux franchises n’a été rapportée.

« Ils ne forment pas un package », a immédiatement prévenu Rich Paul auprès d’ESPN. L’agent du père et du fils assure qu’il n’existe actuellement « aucun projet ni aucune demande » pour que Bronny rejoigne LeBron à Philadelphie. Une position cohérente avec les déclarations du jeune arrière lors de son arrivée en NBA.

Les Lakers n’ont, de leur côté, donné aucun signe d’un possible départ. Ils ont récemment garanti son salaire de 2.3 millions de dollars pour la saison prochaine et souhaitent continuer à développer le 55e choix de la Draft 2024. Les membres du staff apprécieraient d’ailleurs son attitude et son évolution.

Utilisé dans 42 rencontres la saison passée, pour moins de neuf minutes de moyenne, Bronny James reste un projet à moyen terme. Son contrat court encore jusqu’en 2028 et permet aux Lakers de l’accompagner sans urgence.

Après être devenus le premier duo père-fils à évoluer ensemble en NBA, les James devraient donc désormais poursuivre leur carrière chacun de leur côté.

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 27 6:42 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3 2025-26 LAL 42 8:56 40.9 38.6 85.7 0.1 0.4 0.5 1.2 0.7 0.5 0.6 0.1 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.