Quel avenir pour Bronny James après le départ de LeBron ?

Le départ de LeBron James ne devrait pas entraîner celui de son fils. Alors que certaines rumeurs évoquaient un possible transfert de Bronny James vers la nouvelle équipe de son père, The Athletic assure que ce scénario n’est tout simplement pas d’actualité du côté de Los Angeles.

Malgré le feuilleton entourant la « free agency » de LeBron, les Lakers continuent ainsi de considérer Bronny comme un joueur faisant partie de leur projet.

Les dirigeants californiens avaient d’ailleurs envoyé un signal fort dès le mois de juin en garantissant le salaire de 2.3 millions de dollars du jeune arrière avant même l’ouverture de la « free agency ». Mais c’était avant que LeBron James ne décide de partir…

Bronny a également assisté à la rencontre de Summer League des Lakers samedi avant de rejoindre le minicamp organisé depuis lundi, signe qu’il poursuit normalement sa préparation avec la franchise.

Une place à prendre comme spécialiste défensif ?

Après une saison rookie encore largement partagée entre la NBA et la G-League, Bronny James a progressivement trouvé sa place dans l’effectif californien. Il a disputé 42 rencontres avec les Lakers la saison passée, tout en affichant une adresse encourageante de 39% à 3-points.

S’il est encore loin d’avoir un rôle majeur, son évolution est en tout cas jugée suffisamment positive pour que les Lakers souhaitent poursuivre son développement, indépendamment de la présence de son père.

Si rien ne change d’ici le début de saison, Bronny devra désormais gagner sa place dans une rotation extérieure particulièrement dense derrière Luka Doncic et Austin Reaves. Il sera ainsi en concurrence avec Collin Sexton, le rookie Cameron Carr et Jaden Hardy pour décrocher des minutes sur les lignes arrières.

Après le départ de Marcus Smart, une place pourrait toutefois se libérer pour un spécialiste défensif sur les postes arrières. À Bronny de prouver qu’il peut assumer ce rôle sans que son avenir soit désormais lié à celui de son père.

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 27 6:42 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3 2025-26 LAL 42 8:56 40.9 38.6 85.7 0.1 0.4 0.5 1.2 0.7 0.5 0.6 0.1 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.