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Steve Kerr ne veut pas de Michael Porter Jr. aux Warriors

Publié le 24/07/2026 à 15:04 Twitter Facebook

NBA – Les Warriors avaient étudié la piste Michael Porter Jr. avant la dernière « trade deadline », mais Steve Kerr ne souhaitait pas récupérer l’ailier des Nets.

Michael Porter Jr.Sur le papier, l’association avait pourtant du sens. À la recherche d’une nouvelle arme offensive autour de Stephen Curry, les Warriors surveillaient la situation de Michael Porter Jr. avant la dernière « trade deadline ». Six mois plus tard, le dossier semble toujours bloqué par la même personne : Steve Kerr.

Dans un article consacré à l’attente autour de LeBron James, Kevin O’Connor explique que Golden State cherche encore un joueur capable de soulager son leader en attaque, surtout si le « King » ne rejoint pas la Baie de San Francisco. Mais pas forcément du côté de Brooklyn…

« D’après mes sources, Steve Kerr ne voulait pas de Michael Porter Jr. en février, et il y a peu de raisons de penser qu’il le voudrait aujourd’hui », écrit ainsi le journaliste de Yahoo! Sports.

Cette information précise les discussions internes déjà évoquées en janvier. Les Nets étaient alors disposés à écouter les offres pour leur ailier, qui a finalement terminé la saison à 24.2 points, 7.1 rebonds et 3.0 passes de moyenne.

Kristaps Porzingis plutôt que « MPJ »

Golden State a finalement envoyé Jonathan Kuminga et Buddy Hield à Atlanta afin de récupérer Kristaps Porzingis. Un choix qui correspondait davantage aux attentes du coach, malgré les soucis de santé du Letton.

« Je ne pense pas que l’on aurait fait ce transfert si nous ne pensions pas qu’il puisse être en bonne santé et régulier », avait alors assuré Steve Kerr au sujet de sa nouvelle recrue.

Michael Porter Jr. semblait pourtant répondre à plusieurs besoins des Warriors : de la taille, de l’adresse extérieure et une menace capable d’évoluer sans ballon. Mais Steve Kerr privilégie la circulation de balle et la polyvalence défensive, deux secteurs dans lesquels l’ancien Nugget ne lui apportait pas assez de garanties.

Depuis, le technicien a prolongé pour deux saisons. Son avis devrait donc continuer de peser lourd dans les décisions de Golden State, rendant très improbable une nouvelle offensive pour Michael Porter Jr.

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3
2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0
2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9
2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4
2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7
2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2
2025-26 BKN 52 32:29 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.2 1.1 2.3 0.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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