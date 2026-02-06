Les Warriors souhaitent le meilleur à Jonathan Kuminga

Finalement, après des semaines de rebondissements, la saga Jonathan Kuminga a pris fin à Golden State et c’est du côté d’Atlanta que le Congolais tentera de lancer sa carrière pour de bon, à seulement 23 ans.

Une carrière entamée chez les Warriors, en 2021, à une époque où ces derniers tentaient de redevenir une place forte de la ligue. Ce qui n’était donc pas adapté au développement d’un jeune, drafté très haut (7e position).

« Je pense que c’était une situation très difficile pour tout le monde, étant donné son manque d’expérience à son arrivée et étant donné que nous visions encore le titre » a ainsi concédé Steve Kerr, censé le faire briller dans ses systèmes. « Il avait besoin de temps de jeu pour commettre des erreurs, de l’expérience du terrain en NBA pour comprendre ce que ça impliquait. C’était très dur pour lui de ne pas avoir le droit à l’erreur. Et c’était également délicat pour nous d’essayer de le développer tout en essayant de gagner. Je pense que c’est aussi simple que ça. »

À plusieurs reprises, Steve Kerr a donné sa confiance à Jonathan Kuminga mais, à plusieurs reprises, Jonathan Kuminga n’est pas parvenu à convaincre Steve Kerr. La relation entre les deux hommes était donc tumultueuse, même si le coach de Golden State assure n’avoir eu aucun problème avec son, désormais, ancien ailier.

Draymond Green espère qu’il « deviendra le joueur que nous pensions qu’il deviendrait »

« Tout le monde l’appréciait, je l’appréciais et c’est un très bon gars, très aimable et très apprécié dans le vestiaire. Ça ne collait juste pas » a-t-il ajouté, toujours auprès d’ESPN.

Quant à Draymond Green, il espère que son disciple va désormais pouvoir prendre son envol pour de bon chez les Hawks, et que les Warriors auront été de bons formateurs pour la suite de sa carrière.

« Premièrement, j’espère que nous avons été de bons vétérans pour lui et que nous lui avons appris ce que signifie être un professionnel. C’est, selon moi, la chose la plus importante. J’espère que, quoi qu’il se soit passé et quelle qu’ait été l’issue, il repartira avec l’idée que ‘les gars sous l’aile desquels j’étais m’ont montré la bonne voie’. Ensuite, j’espère qu’en arrivant là-bas, il saura savourer cette opportunité. J’ai vu des commentaires d’entraîneurs qui disaient : ‘Oui, il n’a pas vraiment eu l’occasion de faire beaucoup d’erreurs.’ Et c’est parce que nous essayons de gagner. C’est toujours la partie la plus difficile avec les jeunes joueurs quand une équipe vise la victoire. Quand tu arrives dans cette ligue, tu dois faire des erreurs pour apprendre. Mais quand tu fais partie d’un groupe qui cherche à se battre pour des titres, tu n’as pas toujours cette marge de manœuvre. Je pense qu’il en aura un peu plus maintenant. Les mêmes erreurs qu’il faisait il y a deux ou trois ans, il ne les fait plus aujourd’hui. Mais encore une fois, si tu n’as pas vraiment eu l’opportunité de laisser le processus aller jusqu’au bout, alors tu es toujours quelque part sur ce chemin. Comme je l’ai dit, j’espère que c’est ce qu’il retiendra de cette expérience. Et surtout, j’espère qu’il deviendra le joueur que nous pensions tous qu’il deviendrait » conclut ainsi l’ailier fort de la Baie.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.