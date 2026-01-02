Michael Porter Jr, futur animateur du marché des transferts ?

Candidat de plus en plus crédible au All-Star Game à l’Est, même s’il assure ne pas (trop) y penser, Michael Porter Jr. pourrait pourtant finir la saison loin de Brooklyn. En effet, Jake Fischer indique que quatre équipes pourraient tenter de le récupérer d’ici la « trade deadline » : les Bucks, les Bulls, les Pistons et les Warriors.

Si Detroit, leader de sa conférence, n’aurait pas (encore ?) appelé les Nets pour se renseigner, Golden State aurait de son côté tenu des discussions en interne pour évoquer le dossier (en plus du cas Anthony Davis ?).

La rumeur Milwaukee vient, quant à elle, confirmer ce qu’écrivait The Athletic un peu plus tôt dans la semaine : « MPJ » est l’un des noms à surveiller dans le Wisconsin, où Giannis Antetokounmpo attend désespérément de l’aide.

Néanmoins, Jake Fischer ajoute que les dirigeants de Brooklyn ne seront pas spécialement vendeurs, étant plutôt enclins « à écouter les offres » plutôt que de « chercher activement à transférer » Michael Porter Jr.

Même s’il finit la saison aux Nets, le champion avec les Nuggets en 2023 pourrait toutefois se retrouver dans un échange au cours de l’été. En pleine bourre, il tourne à 25.8 points, 7.5 rebonds et 3.3 passes de moyenne cette saison (à 50% au shoot, dont 41% à 3-points), alors que son équipe (10-21) n’est que 13e dans la conférence Est.

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 26 33:00 49.6 41.0 81.2 1.3 6.2 7.5 3.3 2.2 0.9 2.3 0.2 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.