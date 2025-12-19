Michael Porter Jr. pense plus à progresser qu’au All-Star Game

À l’Est, les joueurs plus prolifiques que lui offensivement se comptent sur les doigts d’une main. Dans l’ordre, on trouve Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Jalen Brunson et Cade Cunningham. Juste devant Michael Porter Jr. donc.

Celui-ci, avec ses 25.7 points de moyenne, occupe la 14e place du classement général des meilleurs marqueurs du championnat. Cette seule donnée statistique pourrait-elle à elle seule lui ouvrir la porte du All-Star Game ?

« Ce serait vraiment un rêve qui devient réalité. Quand j’étais enfant, j’avais en tête d’intégrer la NBA, mais pas seulement d’y être, aussi d’être l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Une sélection All-Star montre que ce progrès est en cours », réagit le leader offensif des Nets.

Du temps où il évoluait à Denver, l’ailier n’a jamais eu l’occasion de côtoyer les étoiles. Il lui était d’autant plus difficile d’y parvenir que devant lui dans la hiérarchie des Nuggets, Jamal Murray n’a (encore) jamais obtenu de première étoile.

Laisser les résultats venir

Mais depuis qu’il a été transféré à Brooklyn, en échange de Cam Johnson, Michael Porter Jr. a pris une autre dimension. Désormais première option de sa formation, le joueur de 27 ans semble s’épanouir. Mais pas simple d’être invité au gratin de la ligue avec un maigre bilan à 7 victoires et 19 défaites pour sa formation. Mais si ce n’est pas l’enfer que beaucoup lui avaient promis en amont des hostilités.

« Ce n’est clairement pas ce à quoi je pense. J’ai toujours essayé d’adopter une approche axée sur le processus, de faire les bonnes choses au jour le jour, de match en match, et de laisser les résultats venir d’eux-mêmes », se détache le natif d’Indianapolis sur ce match des étoiles qui aura lieu à Los Angeles.

Michael Porter Jr. considère qu’à trop vouloir viser un objectif, le résultat « peut échapper » à la personne concernée. « Donc, j’essaie simplement de rester concentré sur chaque match avec le groupe que l’on a, et de continuer à m’améliorer, à obtenir plus de victoires. Ensuite, ce qui arrive, arrive. Si je fais partie de l’équipe, tant mieux. Sinon, je pars en vacances. Donc, je ne m’en fais vraiment pas, peu importe. »

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 21 32:37 49.7 39.9 81.3 1.1 6.2 7.3 3.2 2.2 0.9 2.3 0.2 25.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.