Michael Porter Jr. enchaîne les cartons pour rebooster les Nets

C’est le genre de série qui était attendu de sa part à Brooklyn. Face aux Pelicans la nuit passée, Michael Porter Jr. a dépassé pour la troisième fois de suite la barre des 30 points. L’ailier des Nets en avait fait autant en février dernier – avec deux affrontements face aux Pelicans d’ailleurs – sous le maillot des Nuggets.

« Il rend la vie de ses coéquipiers meilleure. Il ne joue pas de manière égoïste. Les tirs qu’il crée – il est capable de réussir n’importe quel tir – mais quand il écarte correctement le jeu, quand il coupe vite, qu’il est constamment en mouvement, et qu’il prend ensuite les rebonds… Ça profite vraiment à tout le monde », analyse son coach Jordi Fernandez.

Face à une défense friable, sa formation a rayonné collectivement dans une soirée à 53% de réussite, avec 36 passes décisives générées – dont 10 pour un Nic Claxton en triple-double (14 points et 10 rebonds) – pour 47 tirs convertis. Avec un Michael Porter Jr. au-dessus du lot.

Une série jamais vue aux Nets

« Toutes ces choses sont importantes, et elles ne passent pas inaperçues. Le fait qu’il parle à tous ses coéquipiers et aux jeunes joueurs montre sa maturité et sa capacité à s’adapter à un nouveau rôle. Avoir le sourire aux lèvres, toute cette énergie positive est contagieuse. Il est une pièce importante dans la cohésion de cette équipe », dit encore le coach à propos de MPJ.

Celui-ci était clairement le meilleur joueur sur le parquet. En 33 minutes, l’ailier a cumulé 35 points (14/23 aux tirs dont 5/10 à 3-points) et 9 rebonds. Avec cela, il avait inscrit 33 points face aux Bulls, et encore 35 unités face aux Hornets, tout en sanctionnant à 5 reprises de loin à chaque fois et en captant 5 rebonds. Une série jamais vue dans l’histoire de la franchise.

MPJ powers the @BrooklynNets to victory 35 PTS

9 REB

5 3PM He’s the first player in Nets franchise history to record 30+ PTS, 5+ REB, and 5+ 3PM in three straight games! pic.twitter.com/4M43XBM9vO — NBA (@NBA) December 7, 2025

« Les gars s’habituent juste à jouer ensemble. Ça me donne de bonnes occasions. J’ai beaucoup de tirs faciles près du cercle, et ensuite je peux enchaîner avec quelques ‘jumpers’. J’essaie donc de me concentrer sur un jeu intérieur-extérieur. Et c’est facile de jouer avec des gars comme ça », explique l’intéressé sur sa forme actuelle.

Son pivot lui renvoie le compliment. « Il rend le jeu tellement plus facile pour tout le monde, et surtout pour moi, avec toute l’attention qu’il attire. On peut clairement continuer à construire là-dessus, et on l’a vraiment montré. Il joue un super basket. Quand il joue, nous sommes vraiment une équipe totalement différente », note Claxton.

26 points de moyenne

La preuve, les Nets n’ont pas gagné une fois sans lui (quatre revers). Et grâce aussi à un calendrier plus abordable, ils ont gagné ces trois matchs où Porter a mis plus de 30 points. Autant de victoires qui donnent un peu plus de saveur à la saison de l’ailier, attendu comme le leader offensif de cette formation sans ambition. Avec près de 26 points de moyenne, Porter Jr. affiche sa meilleure dynamique offensive en carrière.

« J’ai toujours été un joueur de rythme. Une fois que je suis dans mon rythme, je me sens très à l’aise pour prendre des tirs compliqués. J’avais juste l’impression qu’à Denver, nous étions tellement fournis en talents… Beaucoup de joueurs devaient faire beaucoup de sacrifices, et je ne me sentais pas toujours en rythme […] Avec Nikola Jokic, on pouvait probablement trouver un tir complètement ouvert, mais quand je suis dans mon rythme, je me sens très à l’aise pour prendre des tirs plus difficiles », livre-t-il sur son jeu.

Et mécaniquement, le fait d’avoir plus souvent le ballon en main et un volume de tir plus important, sa moyenne va augmenter.

« Je pense m’être préparé pour une opportunité comme celle-ci, et mentalement, je me sens très à l’aise d’être un leader. C’est quelque chose que je fais depuis très jeune en jouant au basket, mais comme vous le savez, en NBA, beaucoup de joueurs ont été ‘le joueur clé’ à un moment de leur carrière. Donc oui, c’est certainement différent, mais je ne dirais pas que cela a débloqué une partie de mon jeu, parce que je sens que je fais les mêmes choses que je pouvais déjà faire », termine le 14e choix de la Draft 2018..

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 18 32:50 48.8 38.5 81.4 1.2 6.3 7.5 3.2 2.3 0.9 2.2 0.2 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.