Les Bucks intéressés par Jerami Grant… pour conserver Giannis Antetokounmpo ?

Alors qu’on se demande quand Giannis Antetokounmpo va réclamer son transfert, les « insiders » assurent que les Bucks ne semblent pas donner l’impression de vouloir échanger leur superstar.

Au contraire, selon Jake Fischer et Marc Stein, les dirigeants de Milwaukee donnent carrément l’impression aux autres franchises de chercher à faire un « coup » pour convaincre leur « Greek Freak » de rester dans le Wisconsin !

Le problème, c’est que les « coups » possibles sont limités, d’autant que les Bucks ont peu d’assets dans leur sac.

La seule solution semble être de parier sur des joueurs avec de gros contrats, dont d’autres clubs voudraient se débarrasser. On pense à Zach LaVine, et son salaire de 47.5 millions de dollars cette saison, ainsi que sa « player option » à 49 millions de dollars pour la saison prochaine, que les Kings ne devraient pas trop retenir…

Autre option, Jerami Grant. Le sixième homme des Blazers a un peu fait regonfler sa cote cette saison, mais son contrat de 66 millions de dollars jusqu’en 2027, avec une « player option » à 36.4 millions pour 2027/28, n’est clairement pas une priorité pour Portland, qui pourrait donc le faire partir pour récupérer de la flexibilité.

Les autres options (Andrew Wiggins, Dejounte Murray, Marcus Smart, PJ Washington…) sont encore moins réalistes pour les Bucks, dont la marge de manœuvre pour aider Giannis Antetokounmpo se réduit toujours.

Jerami Grant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHI 65 21:11 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 3.0 1.2 2.2 0.6 1.3 1.0 6.3 2015-16 PHI 77 26:50 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 4.7 1.8 2.8 0.7 1.4 1.6 9.7 2016-17 PHI 2 20:30 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0 2016-17 OKC 78 19:49 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.6 0.6 1.8 0.4 0.5 1.0 5.4 2017-18 OKC 81 20:20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 3.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4 2018-19 OKC 80 32:39 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 5.2 1.0 2.7 0.8 0.8 1.3 13.6 2019-20 DEN 71 26:39 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 3.5 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0 2020-21 DET 54 33:52 42.9 35.0 84.5 0.6 4.0 4.6 2.8 2.3 0.6 2.0 1.1 22.3 2021-22 DET 47 31:55 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 4.1 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2 2022-23 POR 63 35:39 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 4.5 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5 2023-24 POR 54 33:53 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 3.5 2.8 2.2 0.8 2.1 0.6 21.0 2024-25 POR 47 32:26 37.3 36.5 84.9 0.6 2.9 3.5 2.1 2.3 0.9 1.4 1.0 14.4 2025-26 POR 25 29:58 43.8 39.5 86.3 1.1 2.7 3.8 2.6 3.0 0.8 2.2 0.6 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.