Le dossier Giannis Antetokounmpo traîne et les Bucks s’enlisent

On croyait les Bucks relancés, revigorés par la parenthèse imposée par la NBA Cup et une victoire probante contre Boston vendredi. Mais Milwaukee vient d’enchaîner un pas en avant… et trois en arrière. Dimanche, la défaite face aux Nets s’est muée en humiliation : 127-82, un naufrage face à une équipe de bas de tableau à l’Est, qui replonge la franchise du Wisconsin dans ses doutes.

L’absence de Giannis Antetokounmpo pèse évidemment. Milwaukee n’a gagné que deux de ses dix matchs disputés sans la star grecque cette saison. Mais cela n’explique pas comment une équipe agressive et impliquée 48 heures plus tôt a pu devenir aussi apathique. « C’était affreux, affreux de partout », a lâché Doc Rivers en conférence de presse. Comme Kevin Porter Jr, il a pointé une préparation inhabituelle, loin des standards espérés.

« C’était affreux de ma part, parce que je ne les ai clairement pas amenés à être prêts. C’est probablement l’un des matchs les plus décevants auxquels j’ai été associé, par notre façon de jouer et de nous battre. Nous cherchions un responsable… sauf nous-mêmes. Nous avons blâmé les arbitres, nous nous sommes regardés les uns les autres. Personne ne voulait jouer dur. On a une grosse remise en question à faire. »

« 45 points contre une équipe qui cherche à perdre… »

Dimanche, ses joueurs ont proposé une prestation indigente défensivement, dont il n’y a aucun positif à tirer. « C’est une chose de perdre, c’en est une autre de perdre avec un écart pareil » a réagi Bobby Portis dans le vestiaire. « C’est difficile de ne serait-ce que mettre les mots sur notre performance ce soir. » Kyle Kuzma, lui, en avait.

« Est-ce que c’est notre point le plus bas de la saison ? Ce n’est même pas une question : absolument. 45 points contre une équipe qui cherche à perdre… Ils ont quatre victoires, cinq, peu importe. Je ne veux pas leur manquer de respect : c’est aussi ça la NBA. Il y a tellement de talent, et si vous n’êtes pas prêts, vous pouvez vous faire botter les fesses par n’importe qui. Ce soir, on en est la preuve. »

Des entames qui plombent, une équipe qui vacille

Pour Kyle Kuzma, une partie de l’explication se trouve dans les entames, talon d’Achille récurrent, surtout à l’extérieur (3 victoires pour 9 défaites). Le score était encore de 19-18 après sept minutes, mais la défense donnait déjà des signaux inquiétants. Puis l’écart a gonflé, jusqu’à 37-25 à la fin du premier quart-temps.

« Mike Tyson dit que, quand vous montez sur le ring, tout le monde a un plan… jusqu’à ce qu’il prenne un coup de poing dans les dents. Très souvent, c’est nous qui le prenons. Vous êtes sonnés, vous essayez de revenir, de vous battre. Et au round sept, huit ou neuf, c’est trop tard » explique encore l’ancien des Wizards.

Doc Rivers a enfoncé le clou : « Ce n’est qu’au début du deuxième quart-temps qu’on a enfin ressemblé à une équipe qui voulait se passer le ballon. Mais entre-temps, les Dieux du basket avaient décidé qu’on ne mettrait plus un tir ouvert. Parce qu’on ne le méritait pas. »

L’inconstance, le vrai poison

Contre Boston, vendredi, l’activité et la dureté avaient été la base de tout. À Brooklyn, même privés de leur entraîneur Jordi Fernandez (malade), les Nets ont eu droit à un adversaire sans ces ingrédients : pas d’énergie, pas de rigueur, pas de réaction.

« Notre prestation en tant qu’équipe, en tant que groupe, a été très décevante », a répété Kyle Kuzma, amer. « Ce qui nous tue cette année, c’est l’inconstance dans nos efforts. Et c’est inacceptable. On n’a tout simplement pas joué dur. On les a laissés faire ce qu’ils voulaient en attaque. On a perdu beaucoup de ballons. Voilà où on en est. On doit mûrir : dans notre jeu avec et sans ballon, dans l’énergie qu’on met soir après soir. »

La comparaison avec les meilleures équipes de l’Est — statut auquel Milwaukee prétend — pique d’autant plus que les Bucks sont désormais cinq matchs sous les 50 %. « Quand tu regardes la NBA Cup, OKC–San Antonio, on dirait que c’est personnel, comme un match de playoffs », a observé Kyle Kuzma. « Évidemment, ce n’est que la NBA Cup, mais on est en décembre, comme eux, non ? On doit se reprendre. On est extrêmement talentueux, mais du talent qui ne se lie pas, ça reste juste du talent. Ce n’est pas une équipe. »

Et la question Giannis en toile de fond…

Milwaukee a concédé sa pire défaite de la saison, signé son plus faible total de points et même son quart-temps le moins prolifique. Giannis Antetokounmpo aurait pu, au moins en partie, limiter la casse. Toujours forfait, il n’est pas beaucoup plus avancé sur son cas personnel, selon Marc Stein, et l’incertitude continue de planer sur l’avenir.

D’après « l’insider », Milwaukee n’a toujours pas indiqué que le « Greek Freak » était clairement sur le marché. La tendance serait même de vouloir le conserver et de tenter de poursuivre les ajustements autour de lui, malgré des travaux sans réel succès depuis le titre de 2021. Une indécision qui pourrait pousser certaines franchises (Spurs, Rockets, Thunder…) à ne pas trop s’investir dans le dossier, avance toujours Marc Stein.

Reste à espérer que l’introspection réclamée par Doc Rivers et ses leaders se traduise enfin sur le terrain. Premier test jeudi, avec la réception des Raptors, avant une série de six matchs sur sept contre des équipes au bilan négatif : une fenêtre idéale pour se remettre d’aplomb… ou pour s’enfoncer un peu plus. Et obliger le club à trancher ?