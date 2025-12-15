Les Nets collent une gifle historique aux Bucks : +45 !

Non, vous ne rêvez pas, Milwaukee a bel et bien touché le fond à Brooklyn hier, s’inclinant de 45 points après avoir perdu chaque quart-temps pour concéder sa onzième défaite en quinze matchs ! Seul le temps permettra de dire à quel point ce revers aura marqué Doc Rivers et ses troupes, même privés de Giannis Antetokounmpo. Côté Brooklyn en revanche, ce succès est sans doute le plus édifiant de la saison, et c’est déjà le quatrième en six matchs !

Il vient aussi mettre un petit taquet à la NBA, qui fait tout son possible pour pousser les superstars à jouer le maximum de matchs, avec davantage de blessures pour seul résultat jusqu’à présent. Brooklyn a montré que le basket ne se résume pas qu’à ça, prouvant au fil de la saison qu’on peut faire de belles choses avec des principes de jeu forts et une philosophie claire. Même sans Cam Thomas, les Nets ont ainsi livré un match net et sans bavure, avec le collectif pour superstar. Et toc !

Kevin Porter Jr et Kyle Kuzma ont fait illusion durant à peine dix minutes, avant de voir Brooklyn prendre feu. Les locaux ont en effet fini le premier acte par un 13-4 pour prendre les devants, sous l’impulsion d’un Day’Ron Sharpe bluffant (37-25). Le trio Wolf-Martin-Claxton a sonné la charge dans la foulée, mais les Bucks ont mis un point d’honneur à rester sous la barre des 20 points d’écart jusqu’à la pause, grâce aux efforts conjugués de Myles Turner, Gary Trent Jr et Kyle Kuzma. Nic Claxton s’est vengé à sa façon avec un gros dunk à deux mains juste avant le repos (65-46). Mais le meilleur était à venir !

Malgré un Gary Trent Jr nageant seul à contre-courant, les Bucks ont fini par se faire engloutir par un cinglant 16-4 au retour des vestiaires, alimenté par les flèches à 3-points d’Egor Demin, Noah Clowney par deux fois et Michael Porter Jr (91-63). Cette fois, la messe était dite, Milwaukee a plongé pour de bon et Brooklyn a fini en boulet de canon, à l’image de l’envolée de Danny Wolf puis du 3-points du logo de Tyrese Martin pour boucler le troisième quart-temps sur le score de 99 à 71 !

Brooklyn a joué pied au plancher jusqu’au bout, laissant briller tour à tour Drake Powell, Ziaire Williams et Jalen Wilson, auteur du dernier panier de cette victoire historique qui va contribuer à gonfler le moral des Nets à bloc avant le prochain match face à Miami jeudi. Dans le même temps, Milwaukee devra réagir à la maison face à Toronto.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– HI-STO-RIQUE ! Ces Nets ont égalé le record de franchise de la plus large victoire en scellant un succès de 45 points. Il faut remonter au 9 janvier 1993 pour retrouver la trace d’un pareil exploit, lorsque les Nets de New Jersey avaient étrillé les Washington Bullets, 124 à 79. Qui l’eût cru ?

– L’incroyable passe décisive du talon d’un arbitre pour Terance Mann. Il y a des soirs comme ça, où tout vous réussit, et Brooklyn a très vite su que ce serait le cas sur ce match. La raison ? Lors d’une contre-attaque menée par Nic Claxton en tout début de match, la passe du pivot mal ajustée prenait la direction de la touche. Sauf que le ballon a rebondi sur le talon d’un arbitre, ce qui a eu le mérite de mettre Terance Mann en parfaite position pour dégainer et scorer à 3-points ! Du jamais vu !

– Le collectif pour superstar. Il y a un paquet de chiffres pour mettre en valeur la performance collective remarquable des Nets sur cette rencontre, entre les 19 paniers à 3-points inscrits à 44% de réussite, ou encore les 33 passes décisives sur 45 paniers inscrits. Mais on retiendra surtout le partage du ballon puisque dix joueurs ont terminé avec 10 points et plus. C’est tout le problème pour l’adversaire, lorsque les menaces sont diverses et que le scoring ne repose pas que sur les épaules d’un ou deux joueurs. Chapeau Brooklyn, qui évoluait en plus sans son coach, Jordi Fernandez, malade et remplacé par Steve Hetzel.

– Milwaukee au fond du trou. Onzième défaite en quinze matchs pour Milwaukee qui est en train de lâcher complètement, comme ce match l’a parfaitement illustré. Il va falloir s’accrocher pour remonter la pente. En l’occurrence, à part le retour de Giannis Antetokounmpo, on ne voit pas trop ce qui pourrait rebooster un groupe qui ne manque pourtant pas de talent, entre Kevin Porter Jr, Gary Trent Jr, Myles Turner, Bobby Portis et Kyle Kuzma. Clairement, il y a de quoi faire bien mieux !!

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.