Le duo Kuzma – Portis flambe, les Bucks refroidissent les Celtics

Entre deux équipes aux dynamiques diamétralement opposées, la logique du moment a été chamboulée. Les Bucks, dans le dur et toujours privés de Giannis Antetokounmpo, se sont offert le scalp des Celtics (116-101), qui restaient sur cinq victoires consécutives. Un petit coup d’arrêt pour Boston, et une très bonne opération pour Milwaukee au classement.

La rencontre débute par un choix tactique très rapide de Joe Mazzulla, qui fait revenir Neemias Queta sur le banc après seulement deux minutes de jeu pour passer sur un cinq sans véritable intérieur.

Le choix est immédiatement payant avec quatre paniers à 3-points et un 16-2 passé en un peu plus de trois minutes, porté notamment par Jordan Walsh (8-21). L’entrée en jeu de Bobby Portis change tout pour Milwaukee. L’intérieur est partout, notamment au scoring (9 points à 4/4, 2 rebonds et 1 interception en cinq minutes) et ramène les siens dans un début de match de séries : un 19-7 pour les Bucks et plus qu’un point de retard. Jaylen Brown lui répond avec sept points dans les dernières 67 secondes du premier quart pour redonner un avantage plus conforme au cours du jeu aux visiteurs (29-35).

Chauds derrière l’arc dernièrement, les Celtics surfent sur leur confiance de loin et reprennent le large avec un nouveau 23-9 conclu par Payton Pritchard à 3-points. Tout semble aller pour le mieux pour Boston, même si Kyle Kuzma monte sérieusement en température. L’ailier se chauffe avec Brown, qui prend quasi coup sur coup trois fautes et doit regagner le banc prématurément. Les Bucks grappillent, reviennent à quatre longueurs et il faut un nouveau shoot à 3-points de Jordan Walsh, incandescent avant le repos (18 points à 7/7 au tir dont 3/3 de loin !) pour que les Celtics conservent sept points d’avance à la mi-temps (60-67).

Les Celtics ont disparu en deuxième période

Mais la très bonne adresse des visiteurs disparaît en deuxième période. Kevin Porter Jr, en “triple-double” dès la fin du troisième quart, et Kyle Kuzma en profitent avec un premier 11-0 express pour remettre les deux équipes à égalité (71-71).

Jaylen Brown repousse un peu l’échéance, mais le cours du match glisse irrémédiablement en faveur de Milwaukee. Boston ne rentre absolument plus rien et n’inscrit que 13 petits points dans le troisième quart. Et le retour aux affaires de Bobby Portis n’arrange rien, l’ailier-fort apportant une énergie débordante à chaque sortie de banc.

Les Bucks flairent l’occasion d’enfoncer le clou dès l’entame du quatrième quart-temps, alors que Jaylen Brown souffle sur le banc. Portis, encore lui, s’y colle avec deux tirs à 3-points, et Ryan Rollins porte l’avance des locaux à 14 unités (98-84). De retour sur le parquet, Jaylen Brown met fin à la gabegie offensive de loin. Mais c’est pour mieux voir Cole Anthony et l’irrésistible Portis lui répondre eux aussi derrière l’arc. C’en est trop pour Joe Mazzulla, qui sort tout son cinq de départ à 5’26” de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kuzma – Portis, parfaits suppléants de Giannis Antetokounmpo. Sans leur star, les Bucks sont à la peine offensivement. Il fallait bien une grande prestation de Kyle Kuzma et de Bobby Portis pour retrouver des couleurs. Kyle Kuzma (31 points à 13/17) a été remarquable tout le match pour limiter l’écart dans un premier temps, puis pour permettre à Milwaukee de passer devant. Bobby Portis a lui joué les facteurs X, apportant à chacun de ses passages sur le terrain avec 27 points à 11/13 et 10 rebonds en seulement 27 minutes et un la réussite pour faire le trou pour de bon en quatrième quart-temps. Avec le triple-double de Kevin Porter Jr (18 points, 13 passes, 10 rebonds), les Bucks ont retrouvé de l’allure offensivement.

– Le cauchemar des Celtics en deuxième période. Mais que s’est-il passé à la pause pour que Boston perde soudainement tous ses moyens au shoot ? De 11/23 à 3-points à la pause, les visiteurs ont enchaîné 16 échecs ! Le 3/26 derrière l’arc en deuxième période fait très mal, le 6/36 cumulé de Payton Pritchard, Derrick White, Anfernee Simons et Sam Hauser (0/9 à lui seul) tout autant.

– Jordan Walsh continue son explosion. Les matchs passent et l’ailier s’installe de plus en plus comme un joueur majeur pour Joe Mazzulla. 18 points à 100 % au tir sur une période, seul Nikola Jokic y était parvenu cette saison. Il s’est montré plus discret quand les Celtics ont sombré mais termine toutefois à 20 points, 8 rebonds dont quatre offensifs et 4 interceptions.

