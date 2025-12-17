Des problèmes entre les vétérans des Kings et Doug Christie ?

Avec un bilan de 6 victoires pour 20 défaites, les Kings font partie des équipes en grande peine, comme les Clippers, alors qu’ils ont tout de même des ambitions. Pas grand-chose ne fonctionne à Sacramento, même si Maxime Raynaud est une bonne nouvelle par exemple.

Mais pour le reste, la machine ne tourne pas, ou à vide, et les rumeurs d’une explosion du groupe existent et persistent. Shams Charania, d’ESPN, indiquait récemment que le GM Scott Perry, qui a déjà tenté d’éteindre l’incendie, utilisait cette première saison aux commandes pour faire le point et installer les bases d’une culture, tout en restant ouvert à de possibles transferts.

Une décision logique puisque, dans le même temps, Marc Spears parle d’un fossé qui se creuse entre les cadres de l’équipe – Domantas Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan ou Russell Westbrook – et Doug Christie. Scott Perry a pourtant soutenu ce dernier, lui accordant sa « totale confiance ».

Notre confrère d’Andscape confirme aussi les volontés de transfert présentes à Sacramento. Aussi, il ne serait pas étonnant de voir Domantas Sabonis, ciblé par les Raptors, Zach LaVine ou encore DeMar DeRozan quitter le navire d’ici février 2026.

Une situation qui n’a pas échappé à De’Aaron Fox, qui a lui décidé de partir en cours de saison passée, agacé par le manque de stabilité des Kings et touché par le départ de Mike Brown, interrogé par Marc J. Spears.

« Je n’ai pas grand-chose à dire. C’est ainsi. Je souhaite le meilleur à Keegan Murray, que ce soit dans une reconstruction ou autre, je veux qu’il soit dans la meilleure situation possible », dit le meneur de jeu des Spurs, avant de glisser un petit tacle en soulignant que « l’herbe est plus verte de ce côté-ci »…