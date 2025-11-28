Doug Christie apprécie la « totale confiance » du GM des Kings

Sous pression après un début de saison cauchemar (5 victoires – 14 défaites) avec Sacramento, Doug Christie peut au moins compter sur un appui de poids : celui de Scott Perry.

Car alors que les Kings frustrent de nouveau leurs fans, le GM est sorti du bois pour prêcher la patience et rappeler qu’il avait « une totale confiance » en son coach pour guider la franchise vers des jours meilleurs.

Dans un contexte où les rumeurs de transferts se multiplient, ce soutien public n’est pas anodin pour l’entraîneur.

« Son soutien, sa validation, c’est énorme », explique Doug Christie. « Il ne m’a rien dit de différent, donc je suis heureux qu’il l’ait dit (publiquement). Plus que tout, il s’agit pour nous de jouer un style dont les fans des Kings peuvent être fiers. Pour y parvenir, il y a beaucoup d’étapes à franchir, mais chaque chose en son temps. J’apprécie cela de la part de Scott. Évidemment, quand le patron parle de vous en bien, c’est une bonne chose. »

Mais à Sacramento, les coachs savent très bien que les changements peuvent arriver rapidement et qu’une « totale confiance » ne veut pas forcément dire grand-chose face à l’impatience du propriétaire, Vivek Ranadive.

Reste donc désormais à transformer la confiance actuelle en victoires, même si l’effectif paraît toujours bancal et qu’on voit mal comment la troupe de Doug Christie pourrait renverser la vapeur rapidement.