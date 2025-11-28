Matchs
NBA
Matchs
NBA

Doug Christie apprécie la « totale confiance » du GM des Kings

Publié le 28/11/2025 à 15:47 Twitter Facebook

Sous pression après un début de saison cauchemar (5–14), Doug Christie peut au moins compter sur un soutien public de poids : celui de son GM, Scott Perry, qui lui renouvelle sa « totale confiance ».

Doug ChristieSous pression après un début de saison cauchemar (5 victoires – 14 défaites) avec Sacramento, Doug Christie peut au moins compter sur un appui de poids : celui de Scott Perry.

Car alors que les Kings frustrent de nouveau leurs fans, le GM est sorti du bois pour prêcher la patience et rappeler qu’il avait « une totale confiance » en son coach pour guider la franchise vers des jours meilleurs.

Dans un contexte où les rumeurs de transferts se multiplient, ce soutien public n’est pas anodin pour l’entraîneur.

« Son soutien, sa validation, c’est énorme », explique Doug Christie. « Il ne m’a rien dit de différent, donc je suis heureux qu’il l’ait dit (publiquement). Plus que tout, il s’agit pour nous de jouer un style dont les fans des Kings peuvent être fiers. Pour y parvenir, il y a beaucoup d’étapes à franchir, mais chaque chose en son temps. J’apprécie cela de la part de Scott. Évidemment, quand le patron parle de vous en bien, c’est une bonne chose. »

Mais à Sacramento, les coachs savent très bien que les changements peuvent arriver rapidement et qu’une « totale confiance » ne veut pas forcément dire grand-chose face à l’impatience du propriétaire, Vivek Ranadive.

Reste donc désormais à transformer la confiance actuelle en victoires, même si l’effectif paraît toujours bancal et qu’on voit mal comment la troupe de Doug Christie pourrait renverser la vapeur rapidement.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Zach Lavine 17 33:25 49.0 37.5 89.7 0.2 3.0 3.2 2.2 2.4 0.7 0.1 2.3 20.1
Keegan Murray 4 38:00 46.8 32.1 88.9 1.3 6.3 7.5 1.8 0.3 1.3 1.0 1.8 18.8
Demar Derozan 19 32:54 49.4 34.2 89.8 0.5 2.6 3.1 3.6 1.1 1.2 0.2 2.1 18.3
Domantas Sabonis 11 33:11 51.0 20.0 72.5 3.4 8.9 12.3 3.7 2.5 1.2 0.2 4.0 17.2
Russell Westbrook 19 28:22 44.5 39.0 63.3 1.5 5.4 6.9 6.4 3.2 1.1 0.2 2.3 14.0
Malik Monk 16 23:56 45.6 42.5 88.9 0.4 1.3 1.7 2.1 1.1 0.8 0.5 1.6 13.2
Dennis Schröder 18 29:10 39.6 33.3 78.0 0.4 3.2 3.7 6.0 1.9 0.8 0.2 1.8 12.4
Precious Achiuwa 12 20:50 58.5 15.4 55.0 1.7 3.3 5.0 1.1 0.6 0.8 0.3 1.8 7.4
Drew Eubanks 19 15:57 62.5 50.0 51.5 0.8 2.4 3.2 0.4 1.0 0.6 0.8 1.5 6.2
Keon Ellis 18 17:37 43.8 42.9 70.0 0.3 1.2 1.5 0.6 0.5 1.3 0.4 1.9 6.2
Doug Mcdermott 1 8:00 66.7 66.7 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
Maxime Raynaud 11 13:11 44.7 16.7 81.8 0.8 2.5 3.3 0.5 0.5 0.4 0.3 1.6 4.7
Nique Clifford 15 16:40 34.5 29.6 66.7 0.7 2.0 2.7 1.9 0.7 0.4 0.3 2.1 4.0
Devin Carter 8 8:08 23.8 18.2 100.0 0.4 1.1 1.5 1.1 0.8 0.8 0.1 1.0 2.1
Daeqwon Plowden 1 14:00 20.0 0.0 0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Dario šarić 3 9:20 20.0 50.0 100.0 0.3 1.3 1.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 1.7
Dylan Cardwell 3 11:00 33.3 0.0 50.0 0.7 1.0 1.7 0.0 0.7 0.7 1.0 3.3 1.7
Isaac Jones 3 5:40 50.0 0.0 50.0 0.7 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Sacramento Kings en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes