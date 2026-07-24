Caitlin Clark n’est plus qu’à une faute technique de la suspension

La soirée avait pourtant tout d’une promenade pour Caitlin Clark. Auteur de 27 points et 11 passes en 27 minutes, la meneuse avait largement contribué au festival offensif du Fever face au Sun (123-88). Mais elle s’est aussi rapprochée d’une suspension automatique.

À 28 secondes de la fin du troisième quart-temps, alors qu’Indiana menait 95-67, Caitlin Clark a ainsi échangé quelques mots avec Saniya Rivers. Et les deux joueuses ont reçu une faute technique.

« Elle m’a dit qu’elle m’éteignait, alors j’ai répondu : ‘Regarde le tableau d’affichage’. L’arbitre n’a pas aimé », a raconté la star du Fever à ESPN.

Il s’agit de sa septième faute technique de la saison, soit le plus haut total de WNBA à égalité avec Angel Reese. Caitlin Clark en compte désormais 15 en carrière, soit le deuxième plus haut total sur les trois premières saisons d’une joueuse, derrière les 19 de l’indétrônable Angel Reese. Cette dernière avait été suspendue après sa huitième technique en 2025, conformément au règlement de la WNBA.

« Je ne reculerai jamais »

Malgré la menace, la meneuse, récemment élue joueuse de la semaine après son match à 45 points et 10 passes, n’entend pas changer son approche.

« Je ne reculerai jamais. Cette intensité et ce feu font de moi ce que je suis », prévient-elle. « Mais je sais aussi que mon équipe a besoin de moi, donc il faut trouver le bon équilibre. Je ne pense pas jouer avec cette menace dans un coin de ma tête. »

Stephanie White refuse elle aussi d’en faire une obsession. « Elle doit simplement choisir ses moments. Nous essaierons de l’aider quand nous le pourrons, mais parfois, nous ne pourrons pas. Et si elle veut choisir stratégiquement le match qu’elle ne souhaite pas jouer, elle n’aura qu’à se lâcher… »