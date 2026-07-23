Le Fever dévore le Sun et s’offre un record de franchise

Pour boucler la première partie de sa saison, le Fever recevait le Sun dans un duel déséquilibré sur le papier. La logique a été largement respectée puisque les joueuses de Stephanie White ont réalisé un véritable festival offensif pour s’imposer 123-88.

Caitlin Clark (27 points, 11 passes) lance les hostilités avec deux paniers à 3-points. Connecticut parvient d’abord à répondre, notamment grâce à Leila Lacan (10 points), qui intercepte deux ballons à la meneuse d’Indiana et inscrit des paniers faciles en contre-attaque (12-11).

Mais le Sun se heurte rapidement à une Caitlin Clark particulièrement inspirée. La multiple All-Star inscrit son troisième tir primé en autant de tentatives, avant de servir deux fois Aliyah Boston près du cercle.

Avec plus de 70% de réussite au tir dans ce premier quart-temps, le Fever prend déjà dix longueurs d’avance (36-26). Kelsey Mitchell conclut la période derrière l’arc et signe un nouveau record WNBA : un onzième match consécutif avec au moins trois paniers à 3-points.

Connecticut avait résisté pendant quelques minutes, mais les joueuses de Rachid Meziane sont définitivement distancées dès le début du deuxième quart-temps. Le duo Clark–Boston continue de faire des ravages et l’écart atteint rapidement les vingt unités (48-28).

70 points inscrits en une mi-temps

Diamond Miller tente de sonner la révolte avec deux tirs primés, mais ses efforts sont immédiatement effacés par Lexie Hull, qui sanctionne derrière l’arc avant de convertir un panier avec la faute.

Indiana ne relâche pas la pression et atteint la pause avec 70 points au compteur, un nouveau record de franchise sur une mi-temps. Caitlin Clark en a déjà inscrit 21, tandis que Kelsey Mitchell en compte 16 et Aliyah Boston 13. Le trio affiche alors un impressionnant 19 sur 29 au tir et le Fever mène 70-46.

Au retour des vestiaires, le cauchemar se poursuit pour le Sun. Indiana passe un 6-0 et dépasse rapidement les trente points d’avance. Connecticut inscrit quelques paniers lointains, mais ses errements défensifs sont trop nombreux et le Fever semble trouver une bonne position sur chaque possession.

La dernière période ne sert plus qu’à mesurer l’ampleur du carton. Avec 61.6% de réussite au tir et 29 passes décisives, Indiana boucle sa démonstration sur le score de 123-88. Caitlin Clark, Kelsey Mitchell (23 points) et Aliyah Boston (22 points) cumulent à elles seules 72 unités.

Jamais le Fever n’avait autant marqué au cours d’une rencontre. Ces 123 points constituent également le troisième total le plus élevé de l’histoire de la WNBA dans un match sans prolongation.

Indiana (17 victoires, 10 défaites) rejoint ainsi la pause du All-Star Game avec trois succès consécutifs et sept victoires sur ses neuf dernières sorties. Avec la défaite des Aces face aux Mystics, le Fever se rapproche également de la troisième place de Las Vegas (18-8).