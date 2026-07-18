Caitlin Clark raconte sa soirée historique : 45 points et 10 passes !

Les chiffres resteront dans les livres d’histoire : 45 points et 10 passes en seulement 29 minutes. Mais après la victoire du Fever contre Seattle, Caitlin Clark a expliqué avoir senti très tôt que cette soirée serait différente.

« Certaines soirées, on le sent avant même l’entre-deux », a confié la meneuse All-Star. « J’avais le sentiment qu’elle en ferait partie. Il faut croire que l’on peut vivre ce genre de match et le visualiser. C’est ce que j’ai fait. »

Revenue récemment d’une blessure au dos, elle a affiché une confiance retrouvée. Très agressive vers le cercle en début de rencontre, elle a ensuite profité des ajustements défensifs du Storm pour sanctionner à longue distance.

« Quand on vit le moment depuis le banc, tout cela paraît presque irréel »

Alors qu’elle était encore soumise à une restriction de temps de jeu ces derniers jours, il n’a jamais été question pour elle de quitter le parquet dans le « money-time ». Après son tir décisif à 39 secondes de la fin, la question d’un éventuel remplacement ne se posait absolument pas.

« Steph (White) sait très bien qu’elle ne pouvait pas me sortir », a-t-elle lancé avec un sourire. « Les préparateurs le savent aussi. Cela n’avait aucune importance : j’aurais joué même sur une jambe. »

Caitlin Clark a d’ailleurs confirmé son intention de jouer dès le lendemain face au Liberty, malgré l’enchaînement des rencontres. De son côté, sa coach n’a pas caché son admiration devant une prestation qu’elle juge hors normes.

« C’est incroyable. C’est unique. Elle fait des choses qu’on n’avait jamais vues », a résumé Stephanie White. « Dès le début, on voyait qu’elle avait retrouvé de l’explosivité. Elle se sentait bien physiquement. Et parfois, quand on vit le moment depuis le banc, tout cela paraît presque irréel. Je regarde la feuille de statistiques après le match et je me dis : 45 points et 10 passes… C’est complètement dingue. »

Assise aux côtés de sa leader en conférence de presse, la rookie Makayla Timpson a simplement lâché : « C’est de la grandeur. Franchement, elle fait des trucs complètement fous sur un terrain. »

Une performance unique

Malgré cette soirée historique, la superstar du Fever refuse pourtant de s’en satisfaire.

« J’ai encore le sentiment que je peux jouer mieux », a-t-elle assuré. « Le plus difficile, quand on revient de blessure, c’est de retrouver son rythme. Il faut continuer à croire en soi et au travail accompli. C’est un grand match, mais demain, un autre énorme défi nous attend. Il faut déjà se préparer. »

La soirée de Caitlin Clark dépasse pourtant largement le simple cadre d’une victoire. Avec ses 45 points, elle établit le nouveau record de la franchise d’Indiana.

Auteur d’un 6 sur 10 à 3-points, mais aussi de 4 interceptions et 2 contres, elle devient surtout la première joueuse de l’histoire de la WNBA à compiler au moins 40 points et 10 passes décisives dans une rencontre !

Elle est également la première à inscrire 45 points en moins de 30 minutes de jeu, ainsi que la joueuse la plus rapide de l’histoire à atteindre les 200 paniers à 3-points, en seulement 74 rencontres…