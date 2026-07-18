Le duel Caitlin Clark – Dominique Malonga met le feu à la WNBA !

On la disait en petite forme depuis son retour de blessure… Caitlin Clark a donc profité de la venue du Storm cette nuit pour montrer qu’elle n’avait rien perdu de son talent.

Aux côtés d’une Kelsey Mitchell à 30 points, la meneuse d’Indiana a tout simplement explosé son record en carrière en terminant la rencontre avec 45 points à 11/18 au tir, mais aussi 10 passes décisives, 4 interceptions, 2 rebonds et 2 contres en seulement 29 minutes !

En l’absence d’Aliyah Boston, la lutte a pourtant été rude pour contenir Dominique Malonga (28 points, 14 rebonds), notamment bien épaulée par le quatuor Hiedeman-Johnson-Melbourne-Fam. Mais Caitlin Clark et ses coéquipières ont tenu bon jusqu’au bout.

Dominante Malonga relance Seattle

Le Fever a frappé fort d’entrée en s’appuyant sur l’entame tonitruante de son duo Clark-Mitchell, avec 19 points chacune à la pause. Caitlin Clark avait déjà distribué 6 passes décisives, tandis que Kelsey Mitchell avait inscrit 17 points dans le seul premier quart-temps pour permettre à Indiana de virer largement en tête (37-26).

Le show a duré un peu plus d’un quart-temps, suffisamment pour repousser Seattle à 17 longueurs à deux reprises, sur deux paniers à 3-points de Caitlin Clark, dont un face à Dominique Malonga (52-35).

La Française ne s’est pas démontée pour autant, et le Storm a laissé passer la tempête pour revenir à trois unités à la pause. Sur le 21-7 infligé à Indiana, Natisha Hiedeman a montré la voie en marquant à quatre reprises, avant que Dominique Malonga, déjà à 18 points, n’inscrive les huit derniers points de son équipe (59-56).

Caitlin Clark finit très fort

Le tandem Hiedeman-Malonga a ensuite pu compter sur le troisième quart-temps exceptionnel d’Awa Fam. Après un premier tir primé en début de période, cette dernière en a ajouté trois autres pour ramener Seattle à une longueur (76-75).

Sur sa lancée, Awa Fam a enchaîné avec trois passes décisives afin d’inverser complètement la tendance à dix minutes de la fin (82-88).

Indiana a alors poussé très fort pour revenir, emmené par son intenable tandem Clark-Mitchell. Et Seattle a fini par craquer. Caitlin Clark a multiplié les exploits près du cercle, derrière l’arc, puis à la passe pour délivrer sa dixième offrande de la soirée à Monique Billings, dont le 2+1 a remis les deux équipes à égalité à 70 secondes du buzzer (102-102).

Après la tentative manquée de Dominique Malonga, Caitlin Clark a d’abord signé une grosse séquence défensive sur Flau’jae Johnson, avant de sanctionner la rookie du Storm d’un 3-points dans la foulée (105-102).

Il a ensuite fallu assurer sur la ligne des lancers francs, où Natisha Hiedeman a rendu un 1/2 au pire moment, tandis que le 2/2 de Monique Billings puis le 4/4 de Caitlin Clark ont définitivement offert la victoire au Fever (110-107).

Seattle va entamer la semaine prochaine par une double confrontation à domicile face à Minnesota, qui possède le meilleur bilan de la ligue. Indiana enchaîne dès ce soir avec la réception du New York Liberty de Pauline Astier et Marine Johannès.