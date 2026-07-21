Caitlin Clark et Kayla McBride, joueuses de la semaine en WNBA

Deux des meilleures shooteuses de la ligue sont à l’honneur. La WNBA a ainsi désigné Caitlin Clark et Kayla McBride joueuses de la semaine, respectivement pour les conférences Est et Ouest.
À Indiana, et malgré un temps de jeu contrôlé, Caitlin Clark a tourné à 25.0 points et 7.7 passes de moyenne sur la semaine mais elle est surtout récompensée pour son match historique à 45 points et 10 passes face à Seattle !
À l’Ouest, Kayla McBride a de son côté enchaîné les belles sorties pour compiler 28.3 points de moyenne. Son adresse extérieure et son activité défensive ont ainsi accompagné la très bonne dynamique des Lynx.
Le palmarès 2026 (Est/Ouest)
Semaine 1 : Breanna Stewart / A’ja Wilson
Semaine 2 : Rhyne Howard / Kelsey Plum
Semaine 3 : Marina Mabrey / Jessica Shepard
Semaine 4 : Breanna Stewart / Olivia Miles
Semaine 5 : Caitlin Clark / A’ja Wilson
Semaine 6 : Sonia Citron / Jessica Shepard
Semaine 7 : Marina Mabrey / Natasha Howard
Semaine 8 : Kelsey Mitchell / Paige Bueckers
Semaine 9 : Caitlin Clark / Kayla McBride