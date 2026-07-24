Paolo Banchero : « Perdre au premier tour ne peut pas devenir notre standard »

Après trois éliminations consécutives au premier tour des playoffs, Paolo Banchero ne veut plus se contenter de progrès encourageants. La star d’Orlando estime que le Magic possède déjà les armes nécessaires pour aller loin, au point même de gagner à l’Est, mais pour cela il faut transformer transformer le potentiel en résultats.

« Lors de tes premières années, tu es simplement heureux d’être là et tu essaies de tout comprendre », explique-t-il au micro de Stephen A. Smith. « Mais après avoir perdu trois années de suite au premier tour, il y a clairement un sentiment d’urgence. »

Une élimination qui fait toujours mal

Une urgence renforcée par la dernière élimination d’Orlando. Le Magic menait 3-1 dans sa série face aux Pistons avant de perdre les trois rencontres suivantes, dont un Game 6 au cours duquel les Floridiens avaient compté plus de 20 points d’avance…

Paolo Banchero assure que cet échec l’a davantage marqué que les précédents. Orlando semblait avoir fait le plus difficile avant de voir la série lui échapper, notamment après la blessure de Franz Wagner.

« Cette dernière élimination est probablement celle qui a fait le plus mal », reconnaît l’ailier fort. « Nous menions 3-1, nous avons perdu au Game 7 et nous avions vraiment le sentiment d’avoir une vraie chance. »

Son message adressé à ses coéquipiers et aux dirigeants était donc très clair : « Nous ne devons pas être satisfaits. Perdre au premier tour ne peut pas être notre standard. Ce n’est pas suffisant. »

Plusieurs joueurs du Magic se sont d’ailleurs retrouvés à Las Vegas durant l’été pour s’entraîner ensemble. Paolo Banchero dit avoir ressenti une évolution dans l’état d’esprit du groupe. « On sent une mentalité différente et un niveau de concentration supérieur. Tout le monde est prêt à franchir un cap. »

Une part de responsabilité assumée

L’élimination a provoqué le départ de Jamahl Mosley et l’arrivée de Sean Sweeney, mais Paolo Banchero refuse de faire porter toute la responsabilité au staff précédent, même si ses relations avec son ancien coach étaient visiblement tendues. Pour lui, les joueurs doivent assumer leur incapacité à conclure la série.

« La direction a pris sa décision, mais c’est aussi de notre faute en tant que joueurs », rappelle-t-il. « Nous menions 3-1 et nous avions 24 ou 25 points d’avance dans le Game 6. Nous n’avons pas fait assez pour gagner cette série. »

Auteur de 26.9 points, 7.9 rebonds et 6 passes de moyenne durant les playoffs, Paolo Banchero aurait pu se satisfaire de ses performances individuelles. Ce n’est manifestement pas le cas. « J’ai bien joué en playoffs, mais cela n’a pas été suffisant. Peu importe les chiffres ou certains matches que j’ai pu réaliser, nous n’avons pas réussi à nous qualifier. Il me reste donc énormément de travail. »

Malgré cette nouvelle désillusion, Paolo Banchero ne réclame pas de renfort particulier. Il considère que l’effectif actuel possède assez de taille, de polyvalence et de talent pour rivaliser avec les meilleures équipes de l’Est.

« Je pense que nous avons assez », affirme-t-il. « Nous avons remporté 45 matches alors que personne dans l’organisation ne considère que nous avons montré notre meilleur visage. Quand nous nous regardons dans les yeux dans le vestiaire, nous savons que cette équipe est suffisamment forte. Nous avons de la taille, de la polyvalence et des qualités que beaucoup d’autres équipes ne possèdent pas. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 72 34:45 45.9 30.5 77.5 1.2 7.2 8.4 5.2 2.0 0.7 3.1 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.