Franz Wagner encore sur le flanc, Jamal Cain a volé à la rescousse du Magic

Les blessures n’auront pas mis longtemps à resurgir dans les rangs du Magic durant ces playoffs. Orlando a vu sa saison en partie plombée par les passages à l’infirmerie de ses joueurs majeurs, et a de nouveau dû composer sans Franz Wagner une partie du match lundi face aux Pistons. L’Allemand a quitté ses partenaires en fin de troisième quart-temps et n’a pu reprendre sa place. Mais la franchise floridienne a transformé ce possible coup dur en belle histoire, avec la superbe rentrée de Jamal Cain.

Difficile de trouver héros plus improbable que le joueur passé par le Heat et les Pelicans, signé pour de bon par Orlando peu avant la fin de la saison après l’avoir débuté en contrat « two-way ». Joueur de fond de rotation, qui n’avait jamais joué une seconde en playoffs malgré deux saisons à Miami, Cain a été l’un des joueurs déterminants dans le succès des siens avec 8 points et 9 rebonds en 24 minutes de jeu.

« Son impact est énorme », l’a félicité Desmond Bane, dont il est proche. « Les gars qui défendent, mettent leurs tirs à 3-points, et jouent aussi dur, on n’en croise pas tous les jours. Je suis très heureux que nos dirigeants l’aient trouvé, et qu’il soit heureux de cette opportunité. Il a joué 24 minutes ce soir et était sur le terrain pour finir un match de playoffs. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas prendre pour acquis. Cela va être très important pour lui et pour sa carrière. »

Un des dunks de la saison

Plus que sa ligne de statistiques, Jamal Cain a été exemplaire par son activité des deux côtés du terrain à la hauteur du rendez-vous. De la hauteur, le joueur de 27 ans n’en a pas manqué au moment de signer le dunk de ce début de playoffs en grimpant sur Jalen Duren dans le quatrième quart-temps. Lancé à pleine vitesse, Cain a décollé la main au niveau du haut de la planche pour envoyer le pivot des Pistons au tapis et faire exploser le Kia Center.

« Il a pris ce que le jeu lui donnait à cet instant et il n’a pas eu peur d’attaquer le cercle », a salué son entraîneur Jamahl Mosley. «C‘est la définition d’un appel deux pieds. » « Je dirais que son dunk, c’est un solide Top 4 de ceux que j’ai pu vivre », a pour sa part commenté Bane, qui en a pourtant vu quelques-uns du côté de Memphis aux côtés de Ja Morant.

Cain a récidivé trois minutes plus tard pour claquer dans le cercle un tir manqué de Paolo Banchero à cinq minutes de la fin pour redonner l’avantage au Magic. « J’essaie de faire ce qu’il y a à faire pour gagner, peu importe ce que c’est », a réagi, modeste, l’un des grands bonhommes du soir. « J’essaie de faciliter la vie de mes coéquipiers, que ce soit me jeter sur un ballon, courir, peu importe ce que la victoire demande. Je m’en fiche un peu des tirs ou des choses comme ça. Je veux juste gagner. »

Plus que son poster monstrueux, le deuxième « dunk score » de la saison du barème de NBA.com, l’ailier d’Orlando retient surtout que son objectif du soir était « d’essayer de compliquer la tâche de Cade Cunningham ». Mission réussie, alors que le meneur des Pistons s’est empêtré dans la défense du Magic avec huit ballons perdus. « Je l’ai déjà dit à son sujet par le passé, la manière dont il est reconnaissant de cette opportunité qu’il a de pouvoir faire cela, que cela ne lui est pas dû… Il a cette faculté de jouer chaque soir à fond, à faire toutes les petites choses qu’il faut faire sur le parquet parce qu’il sait qu’il ne peut rien prendre pour acquis », a expliqué Coach Mosley. « Il a été dans différentes équipes, différentes situations auparavant. Sa capacité à reconnaître ça et de jouer de cette manière match après match, cela en dit beaucoup sur à quel point cela compte pour lui, sur le travail qu’il accomplit, et sur ce qu’il peut donner à cette équipe. »

Wagner touché au mollet

Et il pourrait bien avoir à encore beaucoup donner si Franz Wagner n’est pas remis de son alerte de lundi. L’Allemand a ressenti une douleur au mollet droit et va passer une IRM mardi. « Cela m’a suffisamment gêné pour que je doive sortir », a-t-il réagi dans le vestiaire « Cela craint de devoir quitter le terrain. Le plus important est que nous ayons gagné, le reste, on verra demain. »

S’il devait être absent pour le Game 5, possiblement décisif pour le Magic, qui n’est plus qu’à une victoire d’éliminer la tête de série N.1 de l’Est, Jamal Cain pourrait de nouveau être appelé à un temps de jeu élargi. Quitte à devoir mettre un peu plus de côté la dimension affective de cette opposition avec Detroit, lui qui est originaire du Michigan. « Quand j’étais plus jeune, nous jouions à NBA 2K avec mon grand-père et je prenais les Pistons tout le temps, je tirais en permanence avec Chauncey Biillups », a-t-il souri en conférence de presse lundi. « J’ai mis ma famille et certains de mes amis dans une situation délicate car ce sont de grands fans des Pistons. Mais c’est vraiment un moment spécial, en particulier de revenir à Detroit, et d’avoir toute ma famille qui vient me voir jouer, surtout pour les playoffs. Les mots ne peuvent décrire ce que je ressens pour être honnête. »

Lundi soir, les gestes de Jamal Cain ont suffisamment parlé pour lui.

Jamal Cain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 18 13:20 56.1 35.0 77.3 0.8 2.1 2.9 0.7 1.2 0.6 0.3 0.1 5.4 2023-24 MIA 26 9:58 43.0 35.5 78.3 0.6 0.8 1.4 0.4 0.8 0.4 0.3 0.2 3.7 2024-25 NO 37 13:34 43.0 32.5 68.0 0.7 1.6 2.3 0.6 1.2 0.6 0.6 0.2 5.3 2025-26 ORL 40 12:09 48.7 38.4 84.8 0.7 1.3 2.0 0.7 1.3 0.3 0.5 0.1 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.