Les Pistons se sont encore sabordés

Nous sommes en plein cœur du troisième quart-temps, et Detroit cravache pour rester au contact d’Orlando. Cade Cunningham lance la contre-attaque, avec un trois contre deux à jouer. Dès la ligne médiane, le meneur des Pistons veut servir Javonte Green à sa gauche mais envoie un ballon dans les tibias de son coéquipier. L’illustration presque parfaite d’un match où la franchise du Michigan a fait une quantité de choses à l’envers. C’est loin d’être une première dans cette série, et cela a une nouvelle fois coûté cher au numéro 1 de l’Est, désormais mené 3-1 par le Magic et au bord du précipice.

Les Pistons ont réussi une sorte d’exploit en s’inclinant, quand bien même leur adversaire n’a tiré qu’à 32,6 % au tir. Et ils ne peuvent en partie s’en prendre qu’à eux mêmes. «Nous avons encore à réaliser un match plein ensemble dans cette série, ou même une période complète à notre image» a déploré le pivot Jalen Duren dans le vestiaire après la défaite 94-88. «Nous nous sommes nous même mis en difficulté, du début à la fin. Nous devons être meilleurs, et nous le serons.»

Sept balles perdues lors des dix premières possessions

Les premières minutes auraient pourtant dû sonner comme un avertissement, heureusement sans trop de frais. Sur leurs dix premières possessions, les visiteurs ont perdu le ballon sept fois. Orlando n’y a pas été complètement étranger, mais c’est surtout par manque de maîtrise que Detroit s’est mis d’emblée dans la difficulté. «A chaque fois que nous nous sommes rapprochés, nous avons continué à nous faire du tort, soit par des balles perdues, soit par des fautes qui n’étaient pas nécessaires» analysait lucide Isaiah Stewart, pourtant irréprochable dans l’effort lundi avec huit contres en seulement 18 minutes. «Une grande partie de tout ça est de notre faute. Nous n’avons pas arrêté de nous le dire, de ne pas nous mettre tous seuls à la peine, ne pas perdre le ballon, ne pas commettre de fautes stupides. Et nous n’avons pas fait du bon boulot sur ça ce soir.»

Symbole de cette soirée bien difficile, Cade Cunningham n’a pas seulement souffert que lors de cette contre-attaque gâchée à -3 dans le troisième quart-temps. Le All-Star des Pistons ne s’est pas caché avec 25 points. Mais le meneur a une fois encore été pris dans la nasse du Magic et n’a jamais semblé capable de trouver la solution avec huit ballons perdus, après les neuf du Game 3. «C’est frustrant, je suis surtout frustré de moi-même» a-t-il réagi. «Etre en surnombre et ne pas finir l’action en contre-attaque, ce genre de choses, là où je suis le meilleur… Je n’ai pas été capable de créer du jeu pour mon équipe.»

Un record historique dont Cade Cunningham se serait bien passé

Se ressent-il encore de son pneumothorax subi en fin de saison régulière ? Visiblement moins en jambes, Cunningham voit son habituel pêché mignon devenir un fardeau, d’autant qu’il n’est pas parvenu à compenser sa «générosité» du soir par son adresse, avec un petit 7/23 au tir dont 3/11 à 3-points et certaines positions forcées. «Le Magic envoie beaucoup de joueurs sur lui» a noté l’entraîneur J.B. Bickerstaff, alors que son joueur a établi le record historique de ballons perdus sur trois matchs consécutifs en playoffs (24). «Nous devons l’aider en lui donnant plus d’espace pour qu’il puisse bouger. Nous devons poser des écrans pour lui, être un peu plus physiques et éloigner ses défenseurs de lui.»

Cunningham n’a pas été la seule déception dans les rangs des Pistons. Jalen Duren a une nouvelle fois été trop timide, dominé en particulier au rebond par un Wendell Carter Jr déchaîné (11 prises dont 5 offensives). Dans le sillage de son pivot, c’est tout Detroit qui a été dominé avec 16 rebonds offensifs concédés. «Ce sont toutes les choses faciles» pointe Bickerstaff comme coeur du problème, et donc comme solution. «Vous devez prendre soin du rebond et capter les ballons. C’est difficile de surmonter cela. 39 de leurs 94 points sont venus de nos balles perdues et de leurs rebonds offensifs. Nous savions dès le départ que cela allait se passer ainsi. Nous avions simplement à faire un meilleur travail collectivement.»

Les Pistons n’ont de toute façon plus le droit à l’erreur sous peine de voir leur superbe saison régulière se terminer par une sérieuse déconfiture dès le premier tour. «Nous devons être dans le moment présent et c’est du basket de playoffs» insistait le étéran Tobias Harris en conférence de presse. «Nous devons être prêts à aller sur le terrain et nous battre. Nous le devons. Nous sommes un peu trop décontractés. Et tout le monde le sait dans le vestiaire.»

Nous viendrons sur le parquet pour être ceux qui donnent les coups, je peux vous le promettre

Detroit est désormais condamné à l’exploit, que seules 13 équipes ont réussi dans l’histoire en phases finales. Deux fois seulement une équipe avec 60 victoires en saison régulière a été menée 3-1 pour débuter ses playoffs. Et jamais elle ne s’en est sortie, les Spurs en 2011 (contre les Grizzlies) et les Mavericks en 2007 (contre les Warriors) s’étaient tous les deux inclinés 4-2. «Nous sommes dos au mur, qu’est-ce que nous allons faire maintenant ? Nous allons nous battre jusqu’au bout» a sermonné Isaiah Stewart. «Revenons à la maison, gardons notre salle et prenons un match après l’autre. Je suis sérieux, ce n’est pas terminé.» «Je sais que nous viendrons sur le parquet pour être ceux qui donnent les coups, je peux vous le promettre» a abondé J.B. Bickerstaff. «Nous ne rendrons pas les armes.»

«Etre dans cette positon, c’est un choc» a toutefois concédé Cade Cunningham, tout en restant mesuré. «Mais de la manière dont nous jouons, nous ne sommes pas assez bons pour gagner des matchs. C’est une bonne équipe. Donc non, il n’y a rien de choquant de perdre quand vous jouez ainsi.» Detroit pourra difficilement faire pire. Et les Pistons pourront se raccrocher à leur histoire comme lueur d’espoir. En 2003 déjà, ils étaient menés 3-1 par le Magic au premier tour, avant de tout renverser, remportant les trois dernières rencontres par au moins 15 points d’écart, avant d’aller jusqu’en finale de conférence.