Le Magic a des nerfs d’acier pour mener 3-1 face aux Pistons !

Encore un match au couteau que le Magic est allé chercher avec les dents ! Dans une ambiance survoltée digne d’un vrai duel de playoffs de la conférence Est, Orlando a su faire le dos rond en première mi-temps pour mieux remonter la pente et arracher la victoire sur le fil, 94-88, dans un match marqué par une nouvelle prestation de choix de Desmond Bane, auteur du 3-points de la gagne… avec la planche.

Orlando a attaqué sur les chapeaux de roue, boostés par les 3-points de Wendell Carter Jr et Desmond Bane d’entrée et des interceptions à répétition pour placer Detroit dans l’embarras sur un lay-up de Franz Wagner, portant la marque à 17-5 après moins de quatre minutes de jeu (17-5) ! Mais la réponse des Pistons n’a pas tardé, avec le duo Cunningham-Harris puis le dunk de Javonte Green pour conclure un 16-3 pendant que la paire Da Silva-Banchero illustrait le trou noir des Floridiens par deux air ball (22-23), contribuant à un terrible 1/16 au tir !

Le Magic touche le fond pour mieux rebondir

Alors qu’Isaiah Stewart multipliait les contres, le Magic a continué de plonger, incapable de stopper Cade Cunningham, auteur d’un 3-points et un lay-up, et Tobias Harris, brillant sur un dunk magistral dans le trafic (30-40). Les locaux ont toutefois retrouvé des couleurs en terminant la première mi-temps comme ils l’avaient commencée, pied au plancher, et avec le retour d’un brin d’adresse extérieure à l’image des paniers de Desmond Bane et Franz Wagner qui ont contribué à les replacer en tête à la pause (54-52).

Dans un match de plus en plus serré et tendu au retour des vestiaires, Orlando a tenté de se détacher par deux fois, avec un 7-0 conclu par un alley-oop entre Franz Wagner et Wendell Carter Jr (63-56) puis cinq points dont un step back à 3-points de Desmond Bane pour terminer le troisième quart-temps (75-69). Mais Detroit est revenu à chaque fois, par Javonte Green à 3-points, Jalen Duren puis Isaiah Stewart et Tobias Harris, ramenant l’écart à un point d’un 2+1 (75-74).

L’atmosphère était toujours irrespirable malgré le dunk surpuissant de Jamal Cain sur Jalen Duren puis le 3-points de Jalen Suggs, après avoir débuté à 0/8 au tir (85-80). D’autant que Detroit ne lâchait rien, revenant à 85-85 grâce à la paire Thompson-Harris. Tobias Harris et Daniss Jenkins ont alors manqué deux positions ouvertes à 3-points et Detroit a fini par se faire sanctionner d’un 3-points de Desmond Bane avec la planche, plaçant le Magic à deux possessions d’écart (92-86). Maladroit tout le match, c’est Jalen Suggs au lancer-franc qui a scellé le nouveau succès des Floridiens, vainqueurs 94-88 et désormais à un match des demi-finales de conférence !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Detroit dos au mur ! Le leader de la conférence Est se retrouve déjà dos au mur et c’est une petite sensation, face à une équipe qu’on disait à bout de souffle avec un coach déjà annoncé sur le départ. A l’arrivée, malgré les Floridiens sont encore sortis vainqueurs d’une belle bataille pour mener 3-1 dans la série, avec donc trois balles de match pour accéder au tour suivant. La première aura lieu à Detroit ce mercredi !

Desmond Bane braque la banque. L’arrière du Magic a mimé une prière après avoir inscrit le panier du match, d’un 3-points avec la planche, avant de lancer un regard vers ses deux anciens coéquipiers aux Grizzlies, Ja Morant et Jaren Jackson Jr, présents au premier rang pour assister au nouveau tour de force de leur ancien partenaire, auteur de 22 points et qui aura su inscrire les paniers décisifs pour rafler la mise.

Le poster de Jamal Cain sur Jalen Duren. C’est jusqu’à présent le poster dunk de ce premier tour. Plutôt maladroit jusque là, l’arrière du Magic s’est offert un dunk monumental sur la tête de Jalen Duren à un moment du match où Orlando n’arrivait plus à se détacher des Pistons. Jamal Cain a alors décidé de foncer tout droit pour foudroyer le pivot des Pistons, une action qui a assurément contribué à redonner le momentum au Magic.

JAMAL CAIN ATTACKS THE RIM AND THROWS IT DOWN💥 A BIG-TIME POSTER JAM IN GAME 4! pic.twitter.com/oGxTm1uRpb — NBA (@NBA) April 28, 2026

La sortie de Franz Wagner. Touché au mollet droit en fin de troisième quart-temps, l’ailier allemand est resté cloué sur le banc dans le dernier acte. Il y avait de quoi être inquiet pour Orlando alors que Paolo Banchero traversait encore une soirée très difficile (4/18 au tir et un 0/2 au lancer à un moment important du quatrième quart-temps). Finalement, le dunk et la claquette de Jamal Cain et le 3-points chanceux de Desmond Bane ont suffi pour pallier son absence. A voir s’il sera en mesure de jouer mercredi à Detroit…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.