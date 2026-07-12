Paolo Banchero : « Nous avons les moyens de gagner la conférence Est »

Présent à Las Vegas pour soutenir son ancienne équipe AAU de Seattle en marge de la Summer League, Paolo Banchero a pris le temps d’évoquer la prochaine saison avec Yahoo! Sports.

La star du Magic est revenue sur son évolution, sa relation naissante avec son nouvel entraîneur Sean Sweeney, mais aussi sur les ambitions d’Orlando après un exercice 2025/26 en deçà des attentes.

Une meilleure lecture du jeu

À 23 ans, Paolo Banchero estime avoir franchi un nouveau cap dans sa compréhension du jeu, même s’il reste insatisfait de ses performances individuelles.

« Chaque année, j’essaie d’améliorer ma prise de décision et de progresser dans les petits détails. C’est quelque chose dont je suis fier. Je pense que ma saison aurait pu être meilleure et je n’étais pas totalement satisfait de mes performances. En revanche, dans ma lecture du jeu et mes prises de décision, j’ai clairement progressé. »

L’ailier All-Star ne partage d’ailleurs pas l’idée selon laquelle son gabarit compliquerait son rôle de créateur. Pour lui, sa taille constitue au contraire un avantage, à condition que le collectif lui permette de recevoir le ballon dans les bonnes zones.

« Je pense que c’est plus facile. Tout est une question de recevoir le ballon dans les bonnes zones et d’utiliser ma taille ainsi que mes qualités techniques pour créer des opportunités pour mes coéquipiers. Cette saison, nous comprendrons encore mieux où j’aime recevoir le ballon et où chacun doit se placer lorsque les défenses viennent me prendre à deux ou à trois. »

Sean Sweeney, un nouveau départ

Le changement d’entraîneur constitue l’un des grands tournants de l’été à Orlando. Sean Sweeney a déjà travaillé plusieurs jours avec Paolo Banchero, notamment à Seattle, avant de retrouver l’ensemble du groupe à Las Vegas.

Ces premiers échanges ont visiblement convaincu le premier choix de la Draft 2022.

« Tout se passe très bien. Nous nous entendons vraiment bien. Il est venu à Seattle travailler avec moi pendant quelques jours, puis nous avons continué ici avec le reste du staff. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de voir ce qu’il peut apporter, aussi bien pour moi que pour l’équipe. »

Réputé pour son travail défensif et son souci du détail, l’ancien assistant des Spurs semble avoir trouvé les bons mots pour relancer un groupe qui avait besoin d’un nouveau souffle.

« C’est un excellent technicien, des deux côtés du terrain. Il accorde énormément d’importance aux détails et il apporte aussi beaucoup d’intensité. Je pense que c’est exactement ce dont nous avons besoin. »

« Beaucoup de gens vont nous oublier »

Paolo Banchero estime aussi que l’équilibre des forces évolue au sein d’une conférence Est plus ouverte que jamais. Malgré le renforcement de plusieurs franchises, l’ailier-fort croit aux chances du Magic de se mêler à la lutte.

« Beaucoup de grands joueurs arrivent à l’Est. Personnellement, j’ai toujours pensé que c’était la meilleure conférence, même si elle était parfois sous-estimée. Les Knicks l’ont encore montré cette année avec leur parcours. Beaucoup de joueurs le voient aussi : l’Est est complètement ouvert. C’est sans doute pour ça que beaucoup de free agents choisissent cette conférence. »

Après une saison ratée, Orlando ne veut en tout cas pas se contenter d’un rôle secondaire. Paolo Banchero compte même utiliser le relatif manque d’attention autour de son équipe comme une source de motivation.

« L’année dernière ne s’est pas passée comme nous le voulions. Beaucoup de gens vont nous oublier et nous écarter des favoris. À nous de prouver que nous faisons partie des meilleures équipes de cette ligue. Nous avons les moyens de gagner la conférence Est. »

Un objectif : devenir plus efficace

Sur le plan individuel, il ne cache pas davantage ses ambitions. L’ailier-fort souhaite avant tout améliorer son efficacité au tir, un secteur dans lequel il estime encore posséder une importante marge de progression.

« Je veux progresser dans tous les domaines : mon pourcentage au tir, à trois points et aux lancers francs. Je veux surtout devenir plus efficace. Je pense que je suis capable de tourner à 25 points, 8 rebonds et 7 passes décisives de moyenne. C’est un objectif réaliste. »

Une ambition statistique assumée, même si la priorité reste collective.

« Le plus important reste de travailler chaque jour, de ne pas être obsédé par les statistiques et de me concentrer sur la manière dont je peux aider l’équipe à gagner. Le reste viendra naturellement. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 72 34:45 45.9 30.5 77.5 1.2 7.2 8.4 5.2 2.0 0.7 3.1 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.